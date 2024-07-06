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Aktüel Koç Holding'den flaş karar: 5 milyar lira kasaya girecek! Satılmaya hazır.. Bakın ne yapacak
Aktüel

Koç Holding'den flaş karar: 5 milyar lira kasaya girecek! Satılmaya hazır.. Bakın ne yapacak

Yeniakit Publisher
2024-07-06 17:14:00 - 2024-07-06 17:29:04
Koç Holding'den flaş karar: 5 milyar lira kasaya girecek! Satılmaya hazır.. Bakın ne yapacak

Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. ile ilgili gelen önemli haber: 5 milyar TL tutarında menkul kıymet ihraç etme kararı aldı.

Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. 5 milyar TL tutarında menkul kıymet ihraç etme kararı aldı.

Son günlerde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile yapılan dev anlaşmalar ile gündeme gelen Koç Holding’den flaş bir karar geldi.

Koç Holding’e bağlı Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş., 5 Temmuz 2024 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararıyla, 5 milyar TL tutarında menkul kıymet ihraç etme kararı aldı.

Şirket, kullandırdığı kredilerin bir kısmını Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme (VDMK) yöntemi ile menkul kıymete dönüştürerek satışa sunacak. Bu işlem, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) ile imzalanan VDMK sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuruda, VDMK ihraç tavanı 5 milyar TL olarak belirlendi. Bu menkul kıymetler, sadece nitelikli yatırımcılara satışa sunulacak.
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Koç Holding’den gelen bu karar sonrası Ali Koç nedeniyle Fenerbahçeliler Rahmi Koç nedeniyle Beşiktaşlılar heyecanlandı.

Sosyal medyadan çağrıda bulunan taraftarlar iki isimden büyük transferler beklediklerini dile getirdi.

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