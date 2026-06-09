Koç, Ciner ve Bayegan yarışa girdi

Küresel enerji taşımacılığında yaşanan dönüşüm, Türk şirketlerini de dev yatırımlara yöneltti. Koç Holding, Ciner Grubu ve Bayegan, son aylarda Uzak Doğu tersanelerine verdikleri milyarlarca dolarlık gemi siparişleriyle dikkat çekiyor. Üç grubun bu yıl içerisinde açıkladığı toplam sipariş hacmi 2 milyar doları aşarken, rekabet özellikle LPG, amonyak ve doğalgaz taşımacılığı alanlarında yoğunlaşıyor.

Son hamle Bayegan’dan geldi. Bayegan Ailesi’ne ait enerji ticaret şirketi BGN, Güney Koreli HD Hyundai ile iki yeni çift yakıtlı gaz taşıyıcı gemi için anlaşma imzaladı. Yaklaşık 93 bin metreküp kapasiteli gemilerin filoya katılmasıyla şirketin büyük gaz taşıyıcı sayısı 19'a yükselecek.

BGN, mart ayında da aynı tersaneye dört adet VLGC (Çok Büyük Gaz Taşıyıcı) siparişi vermişti. Yaklaşık 458 milyon dolar değerindeki ilk anlaşmanın ardından gelen yeni siparişlerle birlikte şirketin bu alandaki yatırımının 700 milyon dolara yaklaşacağı belirtiliyor.

Koç Holding'in enerji şirketi Aygaz da mart ayında iki adet yeni nesil LPG gemisi siparişi verdiğini duyurmuştu. Güney Kore’de inşa edilecek yaklaşık 90 bin metreküp kapasiteli çift yakıtlı gemilerin 2028 ve 2029 yıllarında teslim edilmesi planlanıyor. İki geminin toplam maliyetinin yaklaşık 240 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

Yılın en büyük sipariş paketi ise Ciner Grubu’ndan geldi. Nisan ayında LPG taşımacılığına giriş kararı alan grup, dört adet VLGC tipi gemi için görüşmelere başladı. Ardından mayıs ayında altı adet çok büyük amonyak taşıyıcı (VLAC) siparişi verdi. HD Hyundai’ye verilen toplam 10 gemilik siparişin değerinin yaklaşık 1,2 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin enerji arz güvenliğine ilişkin endişeleri büyütmesi, deniz taşımacılığı yatırımlarını hızlandırdı. Türk şirketlerinin peş peşe açıkladığı siparişler, küresel enerji lojistiğinde daha güçlü bir konum elde etme hedefinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.