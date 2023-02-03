Koç başkaldırdı, tehdit etti! Büyük şok...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı görüşme sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Koç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece olanlar malumunuz. Bu bağlamda TFF'ye geldik. Nelerden, ne için rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanılanlar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşanılanlar, hakemlik müessesesinin iflasının belgesidir.

Akıl akıldan üstündür. Herkes dün gece yaşanılanları gördü. Yabancı hakemleri denememiz lazım dediğimiz noktaya geldik.

Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz... Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez."