Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “KOBİS” 100 bin üyeye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 12 ilçede 71 istasyon, 864 adet akıllı park ünitesi ve 500 akıllı bisikleti bünyesinde barındıran Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” projesi, üye sayısı 100 bine ulaştı. Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 2014 yılında hizmete başladı. İlk etapta İzmit şehir merkezinin ulaşım ağına entegreli bir şekilde tasarlanan proje 5 yılda 12 ilçeye yayıldı.

“KOBİS” projesini Kocaeli geneline yaygınlaştırmak adına 3. etap çalışmaları 2018 yılında başlandı. 3. etap’la birlikte 2019 yılı itibariyle 12 ilçede 35 adet yeni akıllı bisiklet İstasyonu, 420 adet akıllı park ünitesi ve 262 adet akıllı bisiklet eklendi. Yeni yapılan istasyonlarla KOBİS toplamda 71 adet akıllı bisiklet istasyonu, 864 adet akıllı park ünitesi ve 500 akıllı bisiklet ile hizmet vermeye başladı. Her bisiklete GPS takip cihazı takılıp, takipleri kolaylaştı. RF ID ve GPS teknoloji sayesinde veri tabanı ile irtibat kurarak aktif hale gelen sistemde bisikletin tüm hareketlerinin izlenebilmesi sağlandı.