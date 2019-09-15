KOBİ’leri ihracatçı yapacak program açıklandı! KOBİ’ler dünyaya açılacak

Akit Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında ‘İhracata İlk Adım Seferberliği İş Birliği Protokolü’nün imza töreni dün gerçekleşti.

Destekler cezbedici

Protokole göre ihracat yapan ve ihracata başlayacak KOBİ’lere 300 bin liraya varan destekler sağlanacak. Bu desteklerle firmaların personel, yazılım ile donanım, tanıtım, yurt dışı fuar ve seyahat, test, analiz ve belgelendirme ile hizmet alımı giderleri minimum seviyelere indirilecek. KOBİ’ler yarından itibaren e-devlet üzerinden veya KOSGEB’in internet sitesinden para yardımları için başvurabilecek.

Aile büyüyor

TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracata yönelen KOBİ’lere yapılan yardımların stratejik mahiyette olduğuna dikkati çekti. İlk 8 ayda 12 bin irili ufaklı firmanın ihracat ailesine katıldığını belirten Gülle, “Bunların 2,2 milyar dolar ihracata imza atmaları bizleri gururlandırıyor. KOBİ’lerimizin ihracatımızı 168 milyar dolardan ağustosta 12 aylık periyotta 180 milyar dolara taşımayı başarmaları bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

İhracat seferberliğini ülke sathına yaymayı amaçladıklarını anlatan Gülle, “3,5 milyon KOBİ’nin ihracat ailesine katılmasını görmek en büyük hedefimizdir. Bu hedef çerçevesinde pek çok çalışma yaptık, yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yabancılık algısı kırılacak

Gülle, KOSGEB’le el ele vererek ihracata başlamaya meyilli KOBİ’leri uluslararası arenaya çıkaracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Firmalarımızı ihracata teşvik edeceğiz. KOBİ’lerimiz için mentörlük ve eğitim projelerini devreye alacak, onların dünyaya açılmalarını kolay kılacağız. En büyük çekincelerin başında gelen yabancılık algısının kırılmasını sağlayacağız. Eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceğimiz şirketleri araştırma faaliyetlerine dahil edeceğiz, yeni müşterileriyle buluşturacağız.”

Hedef katma değeri artırmak

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ise katma değerli, ihracat kabiliyeti olan ürünlerin KOBİ’ler tarafından üretilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Bu çerçevede TİM’le önemli bir çalışma başlattıklarına işaret etti. Uzkurt, KOBİ’leri büyütecek, dijitalleştirecek, katma değerli ürünler üretir hale getirecek bütün çalışmaların yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Yeni başarı hikâyeleri yazacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TİM ve KOSGEB’in hayata geçirdiği programla KOBİ’lere önemli bir destek sağlanacağının altını çizdi. Varank, şu yorumları paylaştı: “Burada amaç KOBİ’lerin ihracattaki payını, yüzde 60’lara çıkarmaktır. Türkiye’yi bu hedefe taşıyacak olanlar da iş dünyasının temsilcileri, girişimcilerimizdir. Şirketlerimiz ve devletimizle omuz omuza vererek, yeni bir başarı hikâyesi yazacağız. Belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeeğiz. Tabi bunun için daha çok üreten, ihraç eden KOBİ’lere ihtiyacımız var.”

Markalaşma teşviklerine ihtiyaç var

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOBİ’lerin büyümeleri ve rekabet güçlerini arttırmaları için pazara giriş ile markalaşma teşviklerinden yararlanmaları gerektiğini söyledi. Bakanlığın bu anlayışla KOBİ’lere yönelik teşvikleri gözden geçirdiğini; yapılandırdığını ve arttırdığını aktaran Pekcan, şöyle konuştu: “Bu yıl 1,7 milyar dolar ihracat desteği verdik. Bizim bütçemiz 3,7 milyar dolar. Biz davet ediyoruz, duyurular yapıyoruz, ‘Gelin kullanın’ diyoruz. TİM ve KOSGEB iş birliğinin bu anlamda çok faydalı olacağına inanıyoruz.”