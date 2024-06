KOBİ’lere yönelik siber saldırı artışı

Kaspersky'nin son raporuna göre, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) siber suçlular tarafından giderek daha fazla hedef alınıyor. En yaygın saldırı biçimi, virüslerin aksine genellikle yasal yazılımları taklit ettikleri için özellikle tehlikeli olan Truva atları olmaya devam ediyor. Truva atlarının uyarlanabilirlikleri ve geleneksel güvenlik önlemlerinden kaçma kapasiteleri, onları siber suçlular için yaygın ve güçlü bir araç haline getiriyor.

Ocak - Nisan 2024 döneminde Truva atı saldırılarının sayısını 100 bin 465 olarak kaydedildi!

Kaspersky raporuna göre Ocak - Nisan 2024 döneminde Truva atı saldırılarının sayısını 100 bin 465 olarak kaydedilerek 2023'ün aynı dönemine göre %7'lik bir artış gösterdi. Bu siber tehditlerin karmaşıklığı ve gelişen doğası nedeniyle siber güvenlik çabaları için önemli bir endişe kaynağı haline gelen ve daha önce tespit edilmemiş çeşitli örneklerden oluşan bir kategori olan DangerousObjects'in oluşturduğu tehditlerden 83 bin 145 daha fazla. Söz konusu kötü amaçlı yazılımlara dair 17 bin 320 saldırı kaydedilmişti ki, bu da 2023'e kıyasla 6 bin 994 daha yüksek.

Microsoft Excel, 2023 ve 2024 yılları arasında dördüncü sıradan birinci sıraya yükselerek bir numaralı saldırı hedefi olma konumuna yerleşti. Microsoft Word ikinci sırada yer alırken, Microsoft PowerPoint ve Salesforce en çok hedef alınan üçüncü sıradaki uygulamalar oldu.

Kaspersky analistleri, KOBİ sektörüyle ilgili tehditler hakkındaki bilgilere erişmek için MS Office, MS Teams, Skype ve KOBİ’lerin kullandığı diğer programlar gibi seçilen uygulamaları Kaspersky Security Network (KSN) telemetrisiyle karşılaştırdı. Bu sayede söz konusu programları hedef alan kötü amaçlı dosyaların ve istenmeyen yazılımların yaygınlığının yanı sıra, bu dosyalar tarafından saldırıya uğrayan kullanıcı sayısı da belirlendi.

Kimlik avı saldırıları, KOBİ sektöründe sürekli bir tehdit olmaya devam ediyor ve işletmeler açısından yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. Çalışanlara popüler hizmetleri, kurumsal portalları ve çevrimiçi bankacılık platformlarını taklit eden, görünüşte tanıdık ve meşru web sitelerine gidiyormuş gibi görünen bağlantılar gönderiliyor. Hedeflenen kişiler oturum açtıklarında, kullanıcı adlarını ve şifrelerini istemeden siber suçlulara vermiş oluyorlar veya otomatik siber saldırıları tetikleyerek hassas bilgileri ve iş güvenliğini tehlikeye atıyorlar.

Zayıf siber güvenlik farkındalığından kaynaklanan insan hataları KOBİ'ler için önemli güvenlik açığı!

Kaspersky Siber Güvenlik Uzmanı Vasily Kolesnikov, şunları söyledi: "İstihbaratımız, genellikle zayıf siber güvenlik farkındalığından kaynaklanan insan hatalarının KOBİ'ler için önemli bir güvenlik açığı oluşturmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Buna ek olarak ofis ortamlarında Microsoft Excel'in her yerde kullanılması, işletme genelinde yaygın olarak paylaşılan büyük veri kümelerinde kötü amaçlı verileri gizleyebilen ve manipüle edebilen siber suçluların saldırıları için ideal bir zemin hazırlıyor. KOBİ'ler genel olarak hedef alınmadıklarını düşünseler de birbiriyle bağlantılı varlıklardan oluşan devasa bir ekosistemin parçası olarak faaliyet gösteriyorlar ve siber suçlular her türlü zayıflıktan faydalanıyor. Bu nedenle, tüm KOBİ'lerin her türlü kurumsal varlığa erişim için net politikalar oluşturması, personele temel siber güvenlik kurallarına uymanın önemi düzenli olarak hatırlatması kritik önem taşıyor."

KOBİ sektörünü siber suçluların artan ilgisinden korumak, özellikle gelişmekte olan ekonomilerin önündeki küresel ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklar açısından hayati önem taşıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre gelişmekte olan ekonomilerdeki her 10 işten 7'si KOBİ sektöründe yer alırken, finansmana erişim orantısız bir şekilde zorlaşıyor. Bu da sektördeki işletmelerin kendilerini saldırılara karşı korumalarını zorlaştıran bir faktör.

İşletmenizi siber tehditlerden korumak için yapabilecekleriniz:

Şirketinizi çeşitli tehditlere karşı korumak için, her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşlar için gerçek zamanlı koruma, tehdit görünürlüğü, EDR ve XDR'nin araştırma ve yanıt yeteneklerini bir araya getiren Kaspersky Next ürün serisindeki gibi çözümleri kullanın.

Kurumsal hizmetlere erişim için güçlü parolalar kullanma alışkanlığını yaygınlaştırın. Uzak hizmetlere erişim için çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın.

E-posta kutuları, paylaşılan klasörler ve çevrimiçi belgeler dahil olmak üzere kurumsal varlıklara erişim için özel politikalar oluşturun. Bu politikaları güncel tutun ve bir çalışan işini yapmak için artık gerekli erişimlere ihtiyaç duymadığında veya şirketten ayrıldığında bu erişimleri kaldırın. Bulut hizmetlerindeki çalışan faaliyetlerini yönetmeye ve izlemeye yardımcı olabilecek ve güvenlik politikalarını uygulayabilecek bulut erişim güvenliği aracı yazılımı kullanın.

Acil durumlarda kurumsal bilgilerin güvende kalmasını sağlamak için temel verilerinizi düzenli olarak yedekleyin.

Yeni güvenlik açıkları için yamaları mümkün olan en kısa sürede yükleyin. Bu sayede tehdit aktörleri söz konusu güvenlik açıklarını kötüye kullanamaz.

Güvenli internet davranışını aşılayan ve deneme için bir kimlik avı saldırısı simülasyonu içeren Kaspersky Automated Security Awareness Platform çözümü ile iş gücünüzü insan kaynaklı siber saldırılara karşı ekstra bir koruma katmanına dönüştürün. Böylece çalışanlarınız kimlik avı e-postalarını ve sosyal mühendislik ürünü diğer tuzakları nasıl tanıyacaklarını bilirler.