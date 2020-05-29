KOBİ’lere yeni fırsat kapıları açıyor

Dijital İş Ortağım Programı’nın ikinci bölümünde konuşan Şahin, koronavirüs salgınının dijitalleşmenin, kesintisiz ve güvenli bağlantının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Meltem Bakiler Şahin, “Ekonomimizin can damarı olan KOBİ’ler Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 99,9’unu oluşturuyor.Vodafone Business olarak biz de uzaktan çalışmayı destekleyen teknolojilerimizle KOBİ’lerimizin iş sürekliliğine destek oluyoruz. Bu teknolojiler bugün binlerce çalışanı olan çağrı merkezlerinin dahi ofise gitmeye gerek kalmadan evden çalışmasına imkan veriyor. Evden çalışırken de güvenli ve kesintisiz bağlantı kurulmasını sağlıyor” dedi.

Şahin, “E- ticaret, dijital pazarlama ve temassız teknolojiler daha da önem kazandığı için işletmelerin sosyal medya ve dijital platformları daha fazla kullanmaya başladığını gözlemliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.