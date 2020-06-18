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Ekonomi

KOBİ’lere ücretsiz dijital pazarlama desteği

Corona virüsü (Covid-19) sürecinde ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen KOBİ’lerin hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlayacak yeni bir proje hayata geçiriliyor. Proje kapsamında teknoloji şirketi EG Bilişim tarafından irili ufaklı işletmelere ay sonuna kadar ücretsiz dijital pazarlama desteği verilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:20:00 -
KOBİ’lere ücretsiz dijital pazarlama desteği

Şirketin CEO’su Gökhan Bülbül, ekonominin yüzde 99.83’ünü oluşturan KOBİ’lerin Covid-19 nedeniyle yaşadıkları pazarlama sıkıntısını minimum seviyelere indirmek üzere üç ayrı dijital pazarlama paketini devreye aldıklarını dile getirdi.

Bülbül, “Paketlerimizle işletmelerimizin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayarak ekonomik kalkınmadaki paylarını artırmalarına katkıda bulunuyoruz” dedi.

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