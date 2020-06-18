KOBİ’lere ücretsiz dijital pazarlama desteği
Corona virüsü (Covid-19) sürecinde ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen KOBİ’lerin hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlayacak yeni bir proje hayata geçiriliyor. Proje kapsamında teknoloji şirketi EG Bilişim tarafından irili ufaklı işletmelere ay sonuna kadar ücretsiz dijital pazarlama desteği verilecek.
Şirketin CEO’su Gökhan Bülbül, ekonominin yüzde 99.83’ünü oluşturan KOBİ’lerin Covid-19 nedeniyle yaşadıkları pazarlama sıkıntısını minimum seviyelere indirmek üzere üç ayrı dijital pazarlama paketini devreye aldıklarını dile getirdi.
Bülbül, “Paketlerimizle işletmelerimizin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayarak ekonomik kalkınmadaki paylarını artırmalarına katkıda bulunuyoruz” dedi.