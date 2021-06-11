KOBİ’lere robotik iş gücü kazandırıyor

Albaraka Türk’ün yatırım yaptığı firmalardan biri olan Kronnika, robotik süreç otomasyonuyla sürekli ve periyodik işleri otomatikleştirerek KOBİ’lerin süreçlerini hızlandırmaya ve maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor. Albaraka Türk’ün KOBİ’lere bu kapsamda sağladığı destek, sektörde ilk olma özelliği taşıyor. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, Albaraka’nın yatırım yaptığı firmalardan biri olan ve robotik süreç otomasyonu desteği sunan Kronnika’nın robot iş gücü hizmeti ile KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini hızlandırıp, şirketlerini geleceğe taşıyacağına dikkat çekti. Yorulmaz, “Albaraka Türk olarak sadece maddi anlamda değil, dijitalleşme anlamında da KOBİ’lerimizi desteklemek istiyoruz. 30 Eylül 2021 tarihine kadar sürecek kampanyamız kapsamında KOBİ’lerimize sunduğumuz vade farksız 12 ay finansman imkanı ve yüzde 20 ekstra dakika fırsatı devam ediyor” dedi.