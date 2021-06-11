  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Kardeş ülkeden dikkat çeken S-400 çıkışı
‘Benzemezler’ her an kopabilir
Beşiktaş'tan Vida'ya flaş transfer teklifi
Ekonomi KOBİ’lere robotik iş gücü kazandırıyor
Ekonomi

KOBİ’lere robotik iş gücü kazandırıyor

Albaraka Türk, KOBİ’lerin dijitalleşmesine öncülük ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 09:45:00 -
KOBİ’lere robotik iş gücü kazandırıyor

Albaraka Türk’ün yatırım yaptığı firmalardan biri olan Kronnika, robotik süreç otomasyonuyla sürekli ve periyodik işleri otomatikleştirerek KOBİ’lerin süreçlerini hızlandırmaya ve maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor. Albaraka Türk’ün KOBİ’lere bu kapsamda sağladığı destek, sektörde ilk olma özelliği taşıyor. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, Albaraka’nın yatırım yaptığı firmalardan biri olan ve robotik süreç otomasyonu desteği sunan Kronnika’nın robot iş gücü hizmeti ile KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini hızlandırıp, şirketlerini geleceğe taşıyacağına dikkat çekti. Yorulmaz, “Albaraka Türk olarak sadece maddi anlamda değil, dijitalleşme anlamında da KOBİ’lerimizi desteklemek istiyoruz. 30 Eylül 2021 tarihine kadar sürecek kampanyamız kapsamında KOBİ’lerimize sunduğumuz vade farksız 12 ay finansman imkanı ve yüzde 20 ekstra dakika fırsatı devam ediyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay