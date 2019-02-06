KOBİ’lere rehber geliyor
Yürürlüğe giren KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, eğitimli, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanların, KOBİ’lere rehberlik hizmeti vereceğini belirtti.06 Şubat 2019 Çarşamba 11:42
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yardımcı olacak rehberlerin geleceğini ve hayata geçirilecek yeni sistemle akredite KOBİ rehberlerinin sahaya ineceğini bildirdi.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği değerlendiren Varank, eğitimli, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanların, KOBİ’lere rehberlik hizmeti vereceğini belirterek, “Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilk etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 400 teknik danışman, alanda görev almaya başlayacak” dedi. Varank, piyasada çantacı olarak ifade edilen aracıların yönetmelikle ortadan kalkacağının altını çizerek, görev ve yetkisini kötüye kullananlara izin verilmeyeceğini belirtti.
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