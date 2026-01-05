  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

Dünya’dan Trump’a Maduro öfkesi! Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da sokaklara döküldü

Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek

Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır!

Pişmiş tavuk dolapta kaç gün durur? Zehirlenme riski var mı?

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Mücahit Arslan'dan tasfiye edilen terör örgütüne dair çarpıcı açıklamalar! Gördüğünüz şeyler sembolik, daha büyüğü var

Toplam satış adedi belli oldu: TOGG hedefine ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Venezuela açıklaması! Erdoğan vurgusu dikkat çekti

ABD’nin Venezuela haydutluğu Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Petrol kokusu almış emperyalistler köpek balığından daha tehlikelidir
Kobi KOBİ’lere nefes aldıran destek! İş dünyası rahatladı
Kobi

KOBİ’lere nefes aldıran destek! İş dünyası rahatladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KOBİ’lere nefes aldıran destek! İş dünyası rahatladı

KOSGEB’in girişimcilere ve KOBİ’lere yönelik açıkladığı yeni finansman desteği reel sektörde karşılık buldu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, özellikle uygun şartlarda sağlanan kredi ve hibe desteklerinin iş dünyasını rahatlattığını söyledi.

KOSGEB tarafından girişimcilere ve KOBİ’lere yönelik açıklanan yeni destek paketi, iş dünyasında olumlu karşılandı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın 2026’da daha fazla girişimciyi; üretime, yeniliğe kazandırmayı hedefleyen açıklamasıyla birlikte KOSGEB eliyle girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanmasının ardından açıklamalarda bulunarak iş sektörü ve reel sektörü memnun eden bir karar olduğunu belirtti.

 

Açıklanan destek olumlu karşılandı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na reel sektörün desteklenmesi ve KOBİ’lere uygun şartlarda finansman desteği sağlanmasına yönelik taleplerimizin kabul görülerek kredi desteği verilmesi iş dünyasını memnun etmiştir. Alınan kararla birlikte KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilere, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

 

Son başvuru tarihi: 16 Ocak

2026’da daha fazla girişimcinin üretime, yeniliğe ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedefleyen destekler için başvuruların başladığını ve 31 Ocak 2026 tarihine kadar devam edeceğini ifade eden Başkan Alan, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarına yapılan desteklerin farklı kesimlere de verilecek. Engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek amacıyla da hibe destekleri sağlanacak. Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara verilecek hibe desteği 735 bin lira, eski hükümlülerin istihdama kazandırılması amacıyla sağlanan destek 550 bin lira, engelli istihdamının yoğun olduğu korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteği 905 bin liradır. Bu alandaki başvurular başlamış olup son müracaat tarihi ise 16 Ocak’tır. Açıklanan verilerle 2025 yılında son yılların en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan ülkemizin 2026 yılını da üretim seferberliğine dönüştürmek adına iş dünyası ve dezavantajlı guruplarına verilen bu destekleri oldukça önemlidir" cümlelerini kullandı.

KOBİ’ler için finansman yolları anlatıldı
KOBİ’ler için finansman yolları anlatıldı

Kobi

KOBİ’ler için finansman yolları anlatıldı

KOBİ’lere ek yük getiren enflasyon muhasebesi ertelendi
KOBİ’lere ek yük getiren enflasyon muhasebesi ertelendi

Kobi

KOBİ’lere ek yük getiren enflasyon muhasebesi ertelendi

KGF’den gençlere ve KOBİ’lere yeni destek hamlesi
KGF’den gençlere ve KOBİ’lere yeni destek hamlesi

Kobi

KGF’den gençlere ve KOBİ’lere yeni destek hamlesi

KOBİ’ler 2026’ya nasıl girecek? İş dünyasından kritik uyarı
KOBİ’ler 2026’ya nasıl girecek? İş dünyasından kritik uyarı

Kobi

KOBİ’ler 2026’ya nasıl girecek? İş dünyasından kritik uyarı

Ekonominin omurgası KOBİ’ler!
Ekonominin omurgası KOBİ’ler!

Kobi

Ekonominin omurgası KOBİ’ler!

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!
KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

Kobi

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali
KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali

Kobi

KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kulland..
Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!
Dünya

Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!

Almanya’da büyük bölümü Türklere ve Araplara ait kasaların boşaltıldığı banka soygununda çalınan miktar 100 milyon avroyu aştı. Alman medyas..
ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı
Dünya

ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı

ABD'li Senatör Lindsay Graham, ABD'nin Venezuela'da düzenlediği saldırıların ardından Küba ve İran lideri endişeli olması gerekiyor diyen Se..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23