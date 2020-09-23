KOBİ’lere nakit sağlayacak! Normalleşmeye katkı sunacak

Akit Ekonomi

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele sürecinde, siyasi iktidarın direktifleri ile ekonomik aktiviteyi güçlendirmek yolunda önemli adımlar atan kamu bankaları içinde Halkbank’ın finansal destekleri dikkat çekti.. Zorlu süreçte hem bireysel hem de ticari müşterilerine nakit temin eden banka, yeni normalde de talepleri eksiksiz karşılamaya çalışıyor.

Büyüme ivme kazanıyor

Türkiye’nin Covid-19’u en az zararla atlattığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şu ifadeleri kullandı: “Pandemi tehdidinin gölgesinde geçen aylarda müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına hızlı yanıtlar verdik. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında 3 milyon bireye ve kuruma verdiğimiz destek, kredi ötelemeleriyle birlikte 120 milyar lirayı aştı. Covid-19’a karşı iyi bir imtihan verdiğimiz, Türkiye’nin bize güvenini boşa çıkarmadığımız için mutluyuz. Ülkemizin büyümesine ivme kazandırdığımız için gururluyuz.”

Yerli üretime katkı

Halkbank’ın nakdi kredilerinden KOBİ’lerin yüzde 54 pay aldıklarına dikkat çeken Arslan, şunları kaydetti: “İrili ufaklı şirketlerimizin başarılarını girişimciliğin teşvik edilmesi, inovatif ürünlere yenilerinin eklenmesi ve sosyal dengenin devam etmesi bakımından önemli görüyoruz. Bu nedenle de bir kamu bankası olarak reel sektörü stratejik hedeflerle destekleyerek finans sektörüne öncülük ediyoruz. Şükür ki yerli ve yüksek katma değerli üretimi arttırmak amacıyla verdiğimiz destekler, güçlü ekonominin güçlü kurumlarından biri olduğumuzu net bir şekilde ortaya koydu.”

Esnafa güvence verdi

KOBİ’lerin maddi anlamda elini rahatlatacak çalışmaların devam edeceğini anlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sıkıntılı geçen dönemlerde biz, esnafa sadece maddi destek değil, moral ve güvence de verdik. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız kredilerin önemli bir bölümünden esnafımız ve sanatkârımız yararlandı. 700 bini aşkın esnafımız nakdi krediden faydalandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Kararı’yla esnafımızın ve sanatkârımızın kullanmış olduğu kredilerden doğan borç ödemelerini de erteledik. İktisadi faaliyetin normalleşme sürecinde ekonominin tüm paydaşlarını kapsama hedefiyle küçük işletmelere finansal desteğimizi sürdüreceğiz.”

Hız kesmiyoruz

Bireysel müşterilerine destekte hız kesmediklerini dile getiren Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Pandemi esnasında edindiğimiz deneyimi normalleşme adımlarıyla daha da ileriye taşıdık. Türkiye tarihinin en düşük konut kredisi faiz oranlarını sunduğumuz Avantajlı Konut Kredisi’yle 55 bin müşterimize 12.9 milyar lira kredi kullandırdık. El ele vererek, konut satışında tarihin en yüksek rakamlarına ulaştık. Canlılık artacak Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ve 2. El Taşıt Kredisi kampanyalarımızla da taşıt almak isteyen ticari ve bireysel müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca devreye aldığımız Sosyal Hayata Destek Kredisi ve Tatil Destek Paketleri sayesinde normalleşme sürecine verdiğimiz destekle piyasadaki canlılığın yılın ikinci yarısında artarak devam edeceğine inanıyoruz.”

Beklentileri karşılayacağız

Dijital bankacılık ve Paraf Kart konusunda kendilerine yeni hedefler koyduklarını aktaran Arslan, sözlerine şöyle devam etti: “Alternatif dağıtım kanalları ile dijital bankacılık alanında sunduğumuz üstün hizmet, salgın sürecinde bizlere büyük bir avantaj sağladı. Ve 1 milyondan fazla müşterimiz kredilerini bu kanallar aracılığıyla kullandı. Giderek gençleşen müşteri profilimizin talep ve beklentilerini karşılamak üzere yeni yatırımlar yapıyoruz. Tüketici davranışlarını yakından gözlemlediğimiz bu dönemde Paraf Kart’ı geliştirecek çalışmalar da başlattık. Paraf Dual’le banka kartı ve kredi kartını tek kart haline getirerek müşterilerimize önemli bir kullanım kolaylığı sağladık. Hem bireysel müşterilerin hem işletmelerin kullanımını artırarak Paraf Kart’ı ticari hayatın en aktif kartı yapmak istiyoruz.”