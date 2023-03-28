KOBİ'lere konteyner desteği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; KOSGEB, özellikle deprem bölgesindeki yetişmiş iş gücünün farklı şehirlere göç etmesini önlemek amacıyla İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği başlattı. Destek programı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen il ve ilçelerde geçerli olacak. Olağanüstü Hal döneminde alınmış olmak kaydıyla en fazla 10 konteyner için destek ödemesi yapılacak.

KOSGEB desteği kapsamında alınan konteynerler 1 yıl süresince satılamayacak veya devredilemeyecek. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) yönetimlerinin uygun görmesi halinde konteynerler yer değiştirebilecek. Sanayiciler, satın aldıkları her bir konteynere 30 bin lira geri ödemesiz destek alacak. 10 konteynerde üst limit 300 bin liraya çıkacak. Deprem sonrası konteyner alımı yapanlar, desteğe daha sonra başvursa da destekten yararlanabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli bir sorun olan geçici barınmaya yönelik KOSGEB ile yeni bir desteği hayata geçirdiklerini belirterek "Kendi konteynerini alıp, içinde çalışanını yerleştirmek isteyen ya da kendisi yaşamak isteyen KOBİ'lerimize konteyner başına 30 bin liraya kadar ve 10 konteynere kadar destek veriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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