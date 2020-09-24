KOBİ’lere 'Kaldığınız yerden devam edin' dedik

Akit Ekonomi

Corona virüsüne (Covid-19) karşı verilen savaşta ön saflarda yer alan Türkiye Finans Katılım Bankası (Türkiye Finans), üretimi durduran ve ticareti yavaşlatan pek çok firmanın imdadına yetişti. Virüsün ekonomiyi sarsmaması için önemli tedbirler alan bankanın genel müdür vekili Murat Akşam’la pandemi döneminde ve yeni normalde müşterilerini maddi olarak rahatlatmak için attıkları adımları konuştuk.

Özel devreye aldık

Covid-19’un süratle yayıldığı aylarda ekonomik ve sosyal hayatı canlı tutmak için neler yaptınız? Türkiye Finans olarak mart ayı itibarıyla salgının ülke ekonomisine vereceği zararları en az hasarla atlatabilmek için toplumun farklı kesimlerine özel ekonomi destek paketleri devreye aldık. Kamu paketi, 65 yaş ve üzeri paketi, sağlık çalışanları paketi gibi özel destekler geliştirerek toplumun hizmetine sunduk. Bu paketler içerisinde sağlık çalışanlarımız için oluşturduğumuz destek paketi, sektörde bir ilk oldu. Banka olarak salgın döneminde ilk günden bu yana amacımız; çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılayabilmek oldu. Pandemi döneminde kimseyi sadece müşterimiz olarak görmedik. Bizim için sağlık çalışanlarımız kahramanlarımız, kamu kurumunda çalışanlar işe değil göreve gidenler, 65 yaş üstü büyüklerimiz ise vefa borcumuzun olduğu kesimlerdi.

Önemli fırsatlar söz konusu

Firmaların hayata tutunmaları, yeni normale adapte olmaları önem taşıyor. Bu noktada ne gibi kararlara, uygulamalara imza attınız? Bizimle paylaşır mısınız? Salgın döneminde olduğu gibi normalleşme döneminde de tüm ticari nitelikteki müşterilerimize faaliyetlerini sürdürebilmeleri için rekabetçi kâr payı oranlarıyla finansman imkânları sunduk. Bu dönemde KOBİ’lerimiz ve esnafımız için adeta can suyu olan ‘Kaldığınız Yerden Devam Edin’ isimli yeni bir finansman kampanyasını hayata geçirdik. 24 aya varan vadeler ve yüzde 0.74’ten başlayan rekabetçi kâr oranlarıyla sunduğumuz imkânın yanı sıra KOBİ ve esnafımızın Destek Çek ürünümüzden, uygun komisyonlu POS hizmetimizden 3 ay süresince ücretsiz para transferi olanaklarımızdan faydalanabilmesini sağladık. Ayrıca normalleşme döneminde ekonomiye ve perakende sektörüne katkı sağlamak üzere Hızlı Finansman ürünümüzün daha aktif kullanılmasını mümkün kılıyoruz.

Hızımızı hiç kesmedik

Bireysel müşterileriniz için ne gibi ürünleriniz ve hizmetleriniz var? Normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte tüm bireysel müşterilerimiz için 3 ay ödemesiz yüzde 0.74’ten başlayan rekabetçi kâr payı oranlarıyla İyi Kararlar Destek Paketi’ni devreye aldık. Bu paket içerisinde farklı oranlarla konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanı çözümleri sunduk. Sonuç olarak şirket ve gerçek kişi müşterilerimizin likiditeye kolay ulaşabilmeleri adına hızımızı kesmedik. Şirket finansmanında yaklaşık yüzde 40, ihtiyaç finansmanında yaklaşık yüzde 75 artış kaydettik. Finansman büyüme oranımız; katılım, özel mevduat ve kamu mevduat bankacılık gruplarının tamamından daha yüksek oranda gerçekleşti. Salgınla mücadele döneminde müşterilerinizden spesifik talepler geldi mi? Bu taleplere nasıl yanıt verdiniz? Zorlu geçen bahar aylarında nakit akışı bozulan ve bozulacağını öngören müşterilerimize destek olmak amacıyla yeni finansman kampanyaları başlattık. Ayrıca kredi kartı borçlarını ödeme güçlüğü çeken müşterilerimizin yanında olmak ve ödemelerini rahatlatmak amacıyla ekstre erteleme uygulamasını gerçekleştirdik. Bizim için her müşterimiz çok değerliydi, değerli de. Sancılı süreçte çok hızlı bir şekilde ihtiyaçları analiz ettik ve belirli ihtiyaçları olan farklı kesimlere özel nokta atışı çözümler geliştirdik. Bugün de ekonominin çarklarını çevirmek için üzerimize düşeni yapmaya, canla başla çalışmaya devam ediyoruz.

Tedbirler üst seviyede

Pandeminin yayılımını durdurmak için başvurduğunuz yöntemleri de merak ediyoruz. Banka olarak pandemi döneminde müşterilerimiz ile çalışanlarımız için en üst seviyede önlemler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Sürecin başından itibaren önerilen önlemleri harfiyen yerine getiriyoruz. Banka içi ek uygulamalarla tedbirlerimizi sıkı tutuyoruz. Salgın döneminde olduğu gibi normalleşme döneminde de çalışanlarımızın sağlığını riske atmamak bizim için kritik önem taşıyor.

JEST yapıyor

JEST diye bir uygulamanızla da ön plandasınız, örnek alınıyorsunuz. Bu uygulamanızdan da söz eder misiniz? Normalleşme dönemine en hızlı şekilde uyum sağlamak ve çalışanlarımız için aldığımız önlemleri sürdürülebilir kılmak amacıyla 1 Haziran 2020 itibarıyla esnek ve uzaktan çalışma modelimiz olan JEST uygulamasını devreye aldık. Haftanın 5 günü uzaktan ve esnek çalışma saatlerini kapsayan 4 farklı çalışma modeliyle JEST, sektörümüzde bir ilk oldu.

403.6 milyon konsolide kâr

Türkiye Finans, 2020’nin ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi olmak üzere toplamda 54 milyar lira fon kullandırdı. Kurum, 403 milyon 573 bin lira konsolide kâr elde etti. Yıl sonuna göre yüzde 25 artışla sektör ortalamasının üzerinde bir performans göstererek 50.1 milyar lira tutarında fon toplayan Türkiye Finans, 2019 sonuna göre de yüzde 31 büyüme göstererek 68.5 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı.