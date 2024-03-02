KOBİ’lere büyük kolaylık Pos ve e-Fatura tek programda

Bilsoft Yazılım ile Ödeal arasındaki işbirliği yaparak KOBİ’lere büyük kolaylık sağlayacak pos ve e-Fatura tek programa girdi. Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) ticari yazılım programı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduklarını, KOBİ’lere daha kapsamlı çözümler sunmak için ödeme sistemlerinin öncü kuruluşlarından Ödeal ile POS ve e-Fatura POS ürünlerinde programa entegre ederek iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Veli, "Kobilerin En Çok Tercih Ettiği Ön Muhasebe Programı Bilsoft Yazılım olarak, işletmelerin tahsilat işlemlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak ÖdealPos cihazları ile entegrasyon işlemlerimiz tamamlandı. İşletmeler, nakit veya kredi kartı ile yapılacak tahsilatları kolayca muhasebe programı ile entegre bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bilsoft yazılım ile Ödeal arasındaki iş birliği sayesinde ödeme süreçleri hem işletmeler hem de müşteriler için çok daha kolay ve pratik hale gelmiştir” dedi.

Hem yerli hem milli

Veli, Bilsoft Muhasebe Programı ile entegre çalışan Ödeal e-Fatura POS büyük kolaylık getirdiğini belirterek “Yapılan tüm işlemler otomatik olarak e-faturaya dönüştürüldüğünden firmanın ÖKC bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Tek cihazda hem yerli hem de yabancı kredi kartı tahsilatı sağladığından ciddi maliyet avantajı sunmaktadır. Avantajlı komisyon oranları, taksit ve sınırsız e-Fatura kesme imkanı sunan bu iş birliği ile cihaz üzerinden yaptığınız her işlem muhasebe programında ekstra işlem yapmanıza da gerek kalmadan otomatik eklenmektedir” ifadelerinde bulundu.

Her yıl artan kullanıcı sayısı ile 120 binden fazla KOBİ’ye hizmet verdiklerini belirten Ahmet Veli, işletmelerin süreçlerini daha kolay ve rahat yönetebilmeleri için sürekli ARGE çalışmalarında olduklarını ve Ödeal gibi güçlü firmalarla iş birliklerini gerçekleştirdiklerinin altını çizerek yapılan yeni anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.