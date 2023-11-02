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Otomotiv KOBİ’lere bir müjde de Opel’den! Tamamen yenilendiler
Otomotiv

KOBİ’lere bir müjde de Opel’den! Tamamen yenilendiler

Yeniakit Publisher
2023-11-02 15:16:00 -
KOBİ’lere bir müjde de Opel’den! Tamamen yenilendiler

Opel, binek araçları aratmayan sürüş konforunu ve kullanım kolaylığını bir araya getiren hafif ticari araç ürün gamının tamamını yeniliyor.

Hafif ticari araçlarının yeni nesillerini yollarla buluşturmaya hazırlanan Opel'in kompakt ticari modeli Combo, orta boy ticari modeli Vivaro ve Zafira Life'tan oluşan hafif ticari araç ürün gamı, yenilenen iç ve dış tasarımlarıyla olduğu kadar, yeni kokpit tasarımıyla da dikkati çekiyor.

Opel, bu yenileme hamlesiyle elektrikli versiyonlarda sınıflarının en iyi sürüş menzilini sunmaya devam edecek. Şirketin hafif ticari araç modelleri, Opel'in en güncel binek otomobillerinde kullandığı Opel Vizor isimli ön panelin hafif ticari araçlara özel yeni yorumu sayesinde görsel olarak hemen fark ediliyor.

Vizor, marka logosunu imza niteliğindeki ön aydınlatma sistemleriyle birleştirerek araçların ön cephesinde tamamen yayılan bir bütünlük oluşturuyor. Yeni Opel Combo, Vivaro ve Zafira Life'ın dış tasarımları kadar iç mekanları da geliştirildi. Yenilenen kokpitler; boyutu 10 inçe kadar renkli dokunmatik ekranlara sahip yeni kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu bilgi-eğlence sistemleri ile öne çıkıyor.

Yeni Opel Combo ve Opel Zafira Life'ın elektrikli versiyonları, içten yanmalı motor versiyonlarına benzer kullanım özellikleriyle satışa sunulacak. En ileri teknolojiye sahip batarya ve optimize edilen güç-aktarma sistemleri, verimlilik alanındaki iyileştirmeler sayesinde, kendi sınıflarının en başarılı emisyonsuz elektrikli ürün gamını sunmaya devam edecek.

Sürüş güvenliği üst seviyede

Opel'in yeni hafif ticari araç serisi, önceki modellerin tüm güçlü yönlerini sunmaya devam edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yolculukları ve manevraları daha konforlu ve daha güvenli hale getiren farklı gelişmiş sürüş destek sistemlerinin bulunduğu modeller, profesyonellerin tüm gereksinimlerini karşılayacak gövde tipleri sayesinde gelişmiş yükleme hacmi ile yüksek taşıma ve çekme kapasitesi sunmayı sürdürecek.​​​​​​​

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