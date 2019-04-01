0553 313 94 23

Kobi’lere 50 milyon euroluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında iki başlık altında yaklaşık 50 milyon euroluk yeni bir proje teklif çağrısına çıktıklarını belirtti.

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:03
Kobi’lere 50 milyon euroluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında iki başlık altında yaklaşık 50 milyon euroluk yeni bir proje teklif çağrısına çıktıklarını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ’lere yönelik 50 milyon euro büyüklüğünde yeni bir proje teklif çağrısına çıktı. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında mali iş birliği anlaşması çerçevesinde 2007’den bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni çağrısı Bakan Varank tarafından açıklandı.

‘Ortaklık mekanizması’

Bakan Varank, “Yaratıcı Endüstriler” başlığında proje bütçe limitlerinin 1 ila 5 milyon euro, “Ar-Ge” başlığında ise 2 ila 10 milyon euro olacağını belirterek, “Her iki başlıkta da ortaklık mekanizması öncelikli seçim kriteri olacaktır. Örneğin yaratıcı endüstrilerin tasarım alt başlığında proje sunmak isteyen bir sektör temsilcisi kuruluş, teknoparklar, akademik bir kurumu yanına ortak olarak alacak ve bu kurumun entelektüel birikimini de projeye dahil edecektir” dedi.  Resmi başvuruları online almaya başladıklarını ifade eden Varank, “Objektif, şeffaf, bağımsız ve kural bazlı bir değerlendirmenin ardından süreci eylül ayı itibarıyla tamamlayarak yaklaşık 50 milyon euro büyüklüğünde bir proje portföyü oluşturmayı planlıyoruz” dedi.

Başarılı örnekler

Bakan Varank, “Bu çağrımızla ülkemiz KOBİ’lerinin, girişimcilerinin ve araştırmacılarının teknolojik birikimini, proje geliştirme uygulama ve iş birliği kapasitelerini artırmayı, ayrıca ticarileşme, markalaşma faaliyetlerini destekleyerek küresel ölçekte başarılı örneklerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Rekabetçi sektörler programı

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye ve AB mali iş birliği anlaşması çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Programla Türkiye’deki bölgesel kalkınma farklılıklarının dengelenmesi için KOBİ’lerin rekabet gücünü artırarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor. Programın, 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde yaklaşık 520 milyon euro bütçeyle 43 ilde büyük çaplı yatırımlar hayata geçirildi. Söz konusu program kapsamında KOBİ’lerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyelerinin kurulması ve yenilikçi teknolojilerle katma değerli üretim için mali kaynak aktarılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 11:03
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Rekabetçi Sektörler Programı
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  4. KOBİ
  5. Avrupa Birliği (AB)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Fenerbahçe'nin çok kaliteli ayakları var"
    1. "Fenerbahçe'nin çok kaliteli ayakları..
    2. Ekrem İmamoğlu'ndan seçim..
    3. Pakistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı..
    4. Türk şirketler elektrikli araçlar için..
    5. Kaspersky Lab'dan popüler TV dizileri..
    6. İstanbulspor'un 1. Lig'de kalma..
    7. Türk Savunma Sanayii LAAD 2019 fuarına..
    8. İlk engelli başkan Turan Hançerli
    9. İsrail güçleri 11 Filistinliyi..
    10. Gelir Vergisi Beyannamesi için son gün
    11. Kanser taraması ile yaklaşık 79 bin..
    12. Brexit, Türkiye’ye yarayacak
    13. AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi’den..
    14. "Otizmli çocuklara yoğun eğitim..
    15. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    16. Renault Mais, Renault dünyasında ilk..
    17. Sabancı Holding’de organizasyon..
    18. Şekerbank Genel Müdürü görevinden..
    19. Afrika’nın geleceğini Türkiye’de..
    20. Hamilelikte yaşanan bulantılardan..
    21. Bağımsız girdiği seçimi kazandı
    22. Doğaltaş ihracatına MARBLE Fuarı dopingi
    23. "Bütün sporculardan madalya..
    24. ATO'dan çağrı: Ekonomiye odaklanalım
    25. Şuhut’ta Başkan Bozkurt açık farkla..
    26. TÜSİAD: Gündem ekonomi olmalı
    27. Mart ayı ihracat rakamları açıklanıyor
    28. İSO Türkiye İmalat PMI martta 47,2'ye..
    29. Dalaman, Muhammet Karakuş dedi
    30. Başkan Aktaş seçimin ardından güne..
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    Sandık başında silahlı kavga! Ölüler var
    Sandık başında silahlı kavga! Ölüler var

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    İstanbul'da el değiştiren ilçeler belli oldu
    İstanbul'da el değiştiren ilçeler belli oldu
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı