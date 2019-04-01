Kobi’lere 50 milyon euroluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında iki başlık altında yaklaşık 50 milyon euroluk yeni bir proje teklif çağrısına çıktıklarını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ’lere yönelik 50 milyon euro büyüklüğünde yeni bir proje teklif çağrısına çıktı. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında mali iş birliği anlaşması çerçevesinde 2007’den bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni çağrısı Bakan Varank tarafından açıklandı.

‘Ortaklık mekanizması’

Bakan Varank, “Yaratıcı Endüstriler” başlığında proje bütçe limitlerinin 1 ila 5 milyon euro, “Ar-Ge” başlığında ise 2 ila 10 milyon euro olacağını belirterek, “Her iki başlıkta da ortaklık mekanizması öncelikli seçim kriteri olacaktır. Örneğin yaratıcı endüstrilerin tasarım alt başlığında proje sunmak isteyen bir sektör temsilcisi kuruluş, teknoparklar, akademik bir kurumu yanına ortak olarak alacak ve bu kurumun entelektüel birikimini de projeye dahil edecektir” dedi. Resmi başvuruları online almaya başladıklarını ifade eden Varank, “Objektif, şeffaf, bağımsız ve kural bazlı bir değerlendirmenin ardından süreci eylül ayı itibarıyla tamamlayarak yaklaşık 50 milyon euro büyüklüğünde bir proje portföyü oluşturmayı planlıyoruz” dedi.

Başarılı örnekler

Bakan Varank, “Bu çağrımızla ülkemiz KOBİ’lerinin, girişimcilerinin ve araştırmacılarının teknolojik birikimini, proje geliştirme uygulama ve iş birliği kapasitelerini artırmayı, ayrıca ticarileşme, markalaşma faaliyetlerini destekleyerek küresel ölçekte başarılı örneklerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Rekabetçi sektörler programı

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye ve AB mali iş birliği anlaşması çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Programla Türkiye’deki bölgesel kalkınma farklılıklarının dengelenmesi için KOBİ’lerin rekabet gücünü artırarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor. Programın, 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde yaklaşık 520 milyon euro bütçeyle 43 ilde büyük çaplı yatırımlar hayata geçirildi. Söz konusu program kapsamında KOBİ’lerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyelerinin kurulması ve yenilikçi teknolojilerle katma değerli üretim için mali kaynak aktarılıyor.