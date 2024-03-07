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Kobi KOBİ’lere 4 milyar TL destek ödemesi başlıyor
Kobi

KOBİ’lere 4 milyar TL destek ödemesi başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-07 11:17:00 -
KOBİ’lere 4 milyar TL destek ödemesi başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesindeki KOBİ’lere 4 milyar TL destek ödemesinin bugün başlayacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki yeni finansman desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki KOBİ'lere 4 milyar TL destek ödemelerinin bugün başlayacağını açıkladı. Bakan Kacır, "15 Kasım 2023’ten bugüne kadar KOSGEB aracılığıyla 11 ilimizde 39 bin 680 işletmeye 12,8 milyar TL tutarında ödeme yaptık. Devreye aldığımız yeni finansmanla bölgedeki işletmelerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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