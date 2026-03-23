Kobi KOBİ’lerden “tek ruhsat” talebi!
Kobi

KOBİ’lerden “tek ruhsat” talebi!

KOBİ'lerden "tek ruhsat" talebi!

Akaryakıt istasyonu işleten KOBİ’ler, istasyon bünyesindeki tüm hizmetlerin tek ruhsat kapsamında değerlendirilmesini talep ediyor.

Akaryakıt istasyonlarında farklı hizmet birimleri için ayrı ayrı ruhsat alınması, işletmeler açısından yeni bir düzenleme ihtiyacını gündeme getirdi.

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Seydi Tahsin Güngör, Manavgat’ta faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu işletmecileri, mevcut ruhsat uygulamalarının sektörde operasyonel zorluklara yol açtığını belirterek düzenleme çağrısında bulundu. Başkan Güngör, istasyon içerisinde yer alan market, oto yıkama, kafe ve ATM gibi farklı hizmet birimleri için ayrı ayrı ruhsat alınmasının işletmeler açısından hem zaman hem de maliyet kaybına neden olduğunu ifade etti. Başkan Güngör, aynı işletme çatısı altında sunulan hizmetler için çoklu ruhsat zorunluluğunun günümüz ticari yapısına uygun olmadığını belirterek, "Üyelerimiz, akaryakıt istasyonlarında verilen tüm hizmetlerin tek bir işletme ruhsatı kapsamında değerlendirilmesini talep ediyor. Mevcut uygulama hem bürokratik süreçleri uzatıyor hem de işletmelerimizin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor" dedi.

 

“KOBİ’ler daha fazla etkileniyor"

Çoklu ruhsat uygulamasının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde daha büyük bir yük oluşturduğunu dile getiren Güngör, artan maliyetlerin işletmelerin sürdürülebilirliğini zorlaştırdığını kaydetti. Güngör, "Her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı ruhsat alınması, harç ve prosedür yükünü artırıyor. Bu durum da özellikle KOBİ niteliğindeki üyelerimizi daha fazla etkiliyor" diye konuştu.

 

Güngör: Otelcilik sektörü örnek olabilir

Başkan Güngör, akaryakıt istasyonlarına yönelik yapılacak düzenlemede otelcilik sektöründeki uygulamanın örnek alınabileceğini ifade ederek, "Otel işletmelerinde olduğu gibi, ana faaliyet konusu kapsamında sunulan yan hizmetlerin tek ruhsatla yürütülebilmesi mümkündür. Akaryakıt istasyonlarında da benzer bir düzenleme hayata geçirilirse hem kamu hem de özel sektör açısından önemli kolaylıklar sağlanacaktır" dedi.

 

"Girişimlerimizi sürdüreceğiz"

Konunun çözümü için gerekli girişimlerin başlatılacağını belirten Güngör, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde temaslarda bulunacaklarını ifade etti. Güngör, "Üyelerimizin talep ve beklentilerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Bu konunun çözümü için gerekli adımların atılması adına girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

 

Başkan Güngör, yapılacak düzenlemenin yalnızca işletmelerin iş yükünü hafifletmekle kalmayacağını, aynı zamanda yatırım ortamını iyileştirerek bölge ekonomisine de katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

