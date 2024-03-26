KOBİ’ler Katar’da çalıştaya katıldı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar seyahati ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istikrar sağlayıcı güç olarak, her geçen gün daha da gelişen Türkiye savunmasının dünyada savunma sanayii alanında en önemli markalardan biri haline geldiğini söyledi. Görgün, açıklamasının devamında, şu ifadelere yer verdi:

"Savunma sanayii şirketlerimizin her biri, geliştirdikleri ürünler ve imzaladıkları sözleşmelerle dünyanın en önemli firmaları arasında yerini almaya başlamıştır. Bu başarının mimarı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleri ve 80 bini aşkın sektör çalışanımızın emekleri ile bugün savunmamız ihracat rekorları kırarak ülkemiz kalkınmasına en büyük katkıyı vermeye devam etmektedir. Bugün, yine bu kapsamda savunma sanayii alanında önemli görüşmeler ve iş birliktelikleri gerçekleştirmek üzere; Başkanlığımız liderliğinde, 70'in üzerinde KOBİ'mizi Katarlı üst düzey yetkililer ile buluşturmak maksadıyla düzenlenen Çalıştay için Katar'dayız. Birbirinden önemli görüşmelerin gerçekleşeceği etkinliğin her iki ülke için verimli geçmesini, savunma sanayii alanında yeni imkanlara ve iş birlikteliklerine imkan sağlamasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnovasyonu teşvik eden ve teknolojinin geleceğini şekillendiren küçük ve orta ölçekli işletmelerin savunma ekosisteminde dünya devleri ile olan rekabetinde firmalarımıza destek olacak bu buluşmaları çok önemli görüyoruz. Bu vesileyle, nazik ev sahiplikleri için Katar Savunma Bakanı Sayın Halid Bin Muhammed Al-Attiyah'a ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Savunmada tam bağımsız bir Türkiye, dünyada lider bir savunma sanayii ideali ile çalışmaya devam edeceğiz."

ÖNE ÇIKAN VİDEO