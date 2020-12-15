KOBİDER Başkanı Özgenç: "Yeni destek paketinin açıklanması esnafı sevindirdi"

İSTANBUL (AA) - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yeni destek paketini duyurmasının en çok esnafları sevindirdiğini bildirdi.

Özgenç yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapılan kabine toplantısı sonrası yeni destek paketini duyurmasının esnaf açısından olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Salgın sürecinde zor günler geçiren esnafa 3 ay süreyle ayda 1.000 TL hibe verileceğini, büyükşehirlerde aylık 750, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapılacağını anımsatan Özgenç, "İş yeri kiralamada KDV oranı ve gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranı indirimlerinin süresi uzatılacak olması fevkalade güzel bir çalışmadır. Allah bereket versin..." ifadelerini kullandı.





- "Hükümet esnafın sesine kulak veriyor"





Hükümetin bu zorlu süreçte devlet imkanları nispetinde esnafın sesine kulak verip, destekler sunmasının sevindirici olduğunu kaydeden Özgenç, "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk dönemi çeşitli kredi imkanları sunulmuştu. Belki de Cumhuriyet tarihinde bu kadar çeşitlendirilmiş kredi sunulmamıştı. Ayrıca devletimiz vergi ve SGK ödemeleri konusunda erteleme ve af çıkardı. Elbette bunları görmezden gelemeyiz." açıklamasında bulundu.





- "Yetmez ama evet' olarak algılansa da küçümsenemez bir boyutta"





Özgenç, pandemi sürecinin başladığı günlerde gelen yasaklar nedeniyle esnafın zor günler yaşadığını, salgın nedeniyle ilk günlerde esnafların dükkanları uzun süre kapalı kaldığını ve gelen normalleşmeyle dükkanlarını açılsa da beklenen randımanın alınamadığını belirterek, şunları aktardı:

"Kovid-19 ile mücadele sürecinde sosyal devletin devreye girip işyerleri kapatılan ya da kapatılmadığı halde alınan önlemlerden olumsuz etkilenen esnafa, hayatını ve işini sürdürebilmesini sağlayacak destekler vermesi, Kovid-19'dan sonra zor durumda kalan esnafların vergi ve kredi borçlarının yapılandırması bazı kesimlerde 'yetmez ama evet' olarak algılansa da küçümsenemez bir boyutta olduğu bilinmelidir. Biz KOBİDER olarak, devletin esnafına sahip çıkmasına ve destekler sunmasına karşı memnuniyetimizi ifade ediyor, 'Allah devletimize zeval vermesin' diyoruz."

