KOBİ ve işletmelere 25 milyar TL kredi

Bursa İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın KOBİ ve işletmelere yönelik açıkladığı “Ekonomi Değer Kredi Paketi” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KOBİ’ler ve işletmeler için açıklanan yeni destek paketini değerlendirdi. Uğurdağ, Ekonomi Değer Kredi Paketi ile firma bazında ciroya göre 5-50 milyon lira arasında değişen toplamda 25 milyar TL’lik kredi kullandırılacağını belirtti. Paketle ilgili konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından KOBİ ve işletmeler için yeni destek paketi açıklandı. KOBİ’lere 12 bankanın iştirakiyle 25 milyar liralık destek verilecek. Firmalara 5-50 milyon lira arasında kredi kullandırılacak. Yeni paket tıpkı ivme paketinde olduğu gibi enflasyon endeksli olacak ve TÜFE’deki düşüş kredi maliyetini de düşürecek. Ekonomi Değer Kredisi ismi ile devreye alınacak yeni paketin piyasalardaki rahatlamaya büyük katkı vereceği öngörülüyor. 12 bankanın katıldığı paketin en önemli amacı işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmek olacak. Paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı olacak. Ekonomi Değer Kredisi için, istihdam ve üretimin artırılmasında önemli role sahip KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler kapsama alındı. TL nakit kredilerde faiz ve vade şartları 6 ay ana para ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4, 6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4,5 şeklinde olacak.”

“Ekonomi Değer Kredi Paketi ile firma bazında ciroya göre 5 milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak. Reel sektöre toplam 25 milyar TL tutarında finansman imkânı sağlanacak. Ekonomi Değer Kredisi Paketi’nin Toplam Azami Hazine Destekli Kefaleti 20 milyar TL olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar TL’lik kısmının 0-125 milyon TL ciro aralığındaki işletmelere 12 milyar TL’lik kısmının ise cirosu 125 milyon TL üstündeki İşletmelere tahsisi öngörülüyor” dedi.