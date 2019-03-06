KOBİ Değer Kredisi'nde limit 5 milyon TL'ye yükseltildi Türkiye Bankalar Birliği:- "KOBİ Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek azami miktar güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildi"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "KOBİ Değer Kredisi-2" adı verilen pakette kullandırılabilecek azami miktarın güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiğini duyurdu. TBB'den yapılan açıklamada, 1 Mart'ta "KOBİ Değer Kredisi-2" adı verilen paket hakkında bilgilendirme yapıldığı anımsatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığının pakete gösterilen ilgi karşısında yapmış olduğu değerlendirme sonucu kullandırılabilecek azami miktarın güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiği bildirilen açıklamada, kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, kredilerde vadenin 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay olduğu ve faiz oranının aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 olarak uygulandığı kaydedildi.

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