KOBİ Değer Kredisi-2’nin detayları

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi-2 hakkında bilgilendirme yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi-2 hakkında bilgilendirme yaptı. Türkiye’deki üretim ve ticaret başta olmak üzere, tüm sektörlerde faaliyet gösteren ekonominin can damarlarından olan KOBİ’lere yönelik uygun koşullarda finansman imkanı sunan KOBİ Değer Kredisi’nin 2019 yılı başında 14 bankanın (Ziraat Bankası, T. Garanti Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, QNB Finansbank, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Şekerbank, Alternatif Bank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası) katılımıyla uygulamaya alındığı açıklandı. Bu paketin ile kısa sürede yaklaşık 80 bin 269 KOBİ’nin toplam 25 milyar TL tutarında likidite imkânına sahip olduğu belirtildi.

KOBİ’lerin bu pakete olan yoğun ilgisinin devam etmesi ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde paketin kapsamı genişletilerek KOBİ Değer Kredisi-2 yeni kredi paketi hazırlandığı kaydedilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 milyar TL’lik kefalet desteği ile toplam 25 milyar TL kredi hacmi oluşturulması amaçlandığı bildirildi. Önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma açılacak olan pakete 17 bankamız iştirak edecek.

Paketten, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL’ye kadar cirosu olan KOBİ niteliğine sahip işletmeler faydalanabileceği de belirtildi.

KOBİ Değer Kredisi - 2 paketi temel özellikleri:

Krediler; ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL’ye kadar kullandırılabilecek.

Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak.

Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlendi.

Kredilerde aylıkyüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacak.

Katılan bankalar şöyle sıralandı;

TC Ziraat Bankası

T. İş Bankası

T. Garanti Bankası

Akbank

Yapı ve Kredi Bankası

T. Halk Bankası

T. Vakıflar Bankası

QNB Finansbank

Denizbank

Türk Ekonomi Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

ING Bank

Türkiye Finans Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Şekerbank

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası