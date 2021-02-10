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Dünya Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili şoke eden gelişme
Dünya

Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili şoke eden gelişme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sayısız rekora imza atan Kobe Bryant'ın ve beraberindeki 8 kişinin ölümüne sebep olan helikopter kazasında hatanın pilottan kaynaklandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 04:25:00 -
Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili şoke eden gelişme

Spor dünyasının sevilen ismi 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile 7 kişinin daha hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yapılan duruşmada, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Başkanı Robert Sumwalt, kazanın sebebinin pilotun dikkatsizliği olduğunu söyledi.

Sumwalt, olayda helikopterin pilotu Ara Zobayan'ın federal standartları ihlal ederek bulutların arasından uçtuğunu ve bu nedenle yönünü şaşırarak California'nın güneyinde bir tepeye çarptığını belirtti.

Los Angeles Lakerslı oyuncunun eşi tarafından açılan davanın duruşmasında, pilotun "uzaysal yönelim bozukluğu" yaşayarak, helikopteri keskin şekilde yukarı yönlendirdiğini sandığı, gerçekte ise soldaki bir tepeye doğru döndürdüğü kaydedildi.

NBA'de 20 yıl boyunca giydiği Lakers forması ile ulaşılması zor birçok başarı yakalayan siyahi oyuncunun ölümünün üzerinden bir yılı aşkın zaman geçmesine rağmen Bryant'ın basketbol dünyasındaki başarıları ve hayatını kaybetmesine yol açan helikopter kazası halen spor dünyasının gündemini meşgul ediyor.

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