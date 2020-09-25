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Aktüel Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
Aktüel

Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 21:02:22 -
Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen şüphelilerin bir kısmı sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından 7 ilde operasyon düzenlenmişti.

Terörle mücadele ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Ankara'ya getirilmeye başlandı.

Terörle mücadele ekipleri refakatında getirilen şüphelilerden bir kısmı Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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