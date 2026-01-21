Kobani olaylarından ders almayanlar yine sokakları geriyor! Ateşle oynamayın

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Suriye’de işgal altında tuttuğu toprakları kaybeden Kandil baronları çağrı yapınca DEM Parti “Terörsüz Türkiye sürecini” tehlikeye atacak adımlar atmaya başladı. 50’ye yakın masum sivilin hayatını kaybettiği Kobani olaylarına benzer tehlikeli bir senaryo yeniden sahneye konuldu. Suriye’nin kuzeydoğusundaki SDG/YPG terör yapılanmasına karşı Suriye ordusunun harekâtıyla, terör örgütünün işgalindeki toprakların büyük bölümünü kurtarılırken, Kandil, dört ülkedeki Kürt halkına direnişe destek çağrısında bulundu. Kandil’deki terör elebaşlarından sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, “Bugün bütün halk Kürdistan’ın dört parçasında ortak tutum takınırsa, bu saldırı püskürtülebilir. Kürdistan’ın dört parçasındaki siyasi güçlerin de böyle bir saldırı karşısında tarihi sorumlulukları vardır. Bugünde, tarihi sorumluluklarını yerine getiremeyenler halkımız tarafından kabul edilmez. Bu açıdan hiçbir gerekçe ortaya koymadan Rojava Kürdistan’ındaki mücadeleye destek olunmalıdır” dedi. Kandil’in çağrısıyla Diyarbakır, Batman ve Van’da gösteriler düzenlenirken, aralarında DEM Parti milletvekillerinin de bulunduğu protestocular güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Göstericiler polise saldırırken, aralarında Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan’ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. DEM Parti, dünkü haftalık grup toplantısını da Nusaybin’de yaparak Suriye’deki SDG/YPG terör unsurlarına destek verdi.

TÜRKİYE’NİN MUHATABI KANDİL DEĞİLDİR

Yaşananları Akit’e değerlendiren TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, “Türkiye’nin muhatabı Kandil değildir. Millettir, 86 milyondur. Türkiye’nin geleceği dağdan yapılan çağrılarla değil, milletimizin iradesiyle belirlenir. Türkiye, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda kararlı bir şekilde yola çıkmıştır. Bu hedef, günlük tartışmaların değil, milletimizin huzur ve güvenlik beklentisinin açık bir sonucudur. Suriye’deki gelişmeleri bahane edip, Türkiye’deki sokakları hareketlendirmeye, karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Yani öyle toplumu gerilim içerisine sokmaya, terör söylemi üzerinden siyaset yapmaya çalışmak, bu ülkede yaşayan 86 milyonun 86 milyonu tarafından kabul edilebilecek bir hadise değildir. Suriye’de yapılan operasyon Kürtlere değil, oradaki terör örgütlerine yönelik yapılan bir operasyondur. Bunu bahane edip Türkiye’de sokakları karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Kimsenin de buna gücü yetmez. Ülkemizde yaşayan 86 milyon vatandaşımız, devletiyle milletiyle terörün her türlüsüne direnmeye devam edecektir. Türkiye Yüzyılı’nda milli birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz daim olacaktır. Sokaklarımızı karıştırmaya yönelik çağrılar açık bir provokasyondur. Kimse provokasyonlara alet olmasın. Daha önce denediler. Bu milletin evlatları terörden çok zarar gördü, çok acı çekti. Türkiye, terör örgütlerinin çağrılarıyla yönlendirilebilecek bir ülke değildir. Terörle arasına açık ve net mesafe koyamayan hiçbir tutumun da meşru olmadığını, bu milletin vicdanında mahkûm olacağını belirtmek isterim. Terörsüz Türkiye iradesi sarsılmaz. Bu iradeye karşı duranlar milletimizin ortak vicdanında mahkum edilirler” görüşünü kaydetti.

MERTÇE SÜRECE KARŞI ÇIKAMAYANLAR, NAMERTÇE SÜRECİ SABOTE EDİYORLAR

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da şunları söyledi: “Suriye olayları, Türkiye’deki kripto yapıların maskesini de düşürmüştür. Dün Suriye’de ne işimiz var diyen CHP, Esat artıkları dışlanınca bir anda Suriye’nin içişlerine burunlarını sokmaya başladılar. Terör örgütünün Suriye uzantısı, arkasına siyonist ve emperyalist güçleri alıp orada bir ‘Teröristan’ kurma hevesine kapıldı. Bu coğrafyanın değerlerini ve sosyolojisini bilmedikleri için serseri mayın gibi sürekli bir yerlere saldırıyorlar. Bin yıllık kardeşliğimiz, kadim medeniyetimiz orta yerde dururken, sırtını siyonistlere dayayanların, Afganistan’dan da ders almadığı görülüyor. Müslüman Kürt halkının çocuklarını emperyalizme taşeron yapan PKK terör örgütünün arkasında kim duruyorsa, kim onlara destek oluyorsa, siyonizme ve emperyalizme destek olmaktadır. Bölgede Müslüman Kürtleri, Arapları, Türkmenleri dışlayan, onlara yargısız infaz yapan, yerleşim yerlerini işgal eden terör örgütünün, asla Kürt halkıyla alakası yoktur. Bugün ülkemizde iç karışıklık çıkartmaya çalışan PKK’nın siyasi uzantılarının akıllarını başlarına almaları gerekir. Emperyalizme Truva atı olma çabaları beyhudedir. İmralı’daki PKK kurucusunun terörsüz Türkiye, milli birlik ve kardeşlik sürecinin başında terör örgütüne yönelik silah bırakma çağrısı, sınırlarımız dışındaki PKK uzantılarını da kapsamaktadır. Hal böyleyken, mertçe bu sürece karşı çıkamayanlar, namertlik edip süreci sabote ediyorlar. Bu enkazın altından hiçbirisi kalkamaz. İki bin yıllık devlet aklını hesaba katmayanlar, kendi yaptıkları emperyal hesapların bedelini öderler.”