Kobani çağrısıyla 37 vatandaşımız hayatını kaybetti! Hesap günü yaklaşan Selahattin Demirtaş 'barış' çağrısı yaptı

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Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığı ile medyascope'da bir yazı yayımladı. Gara operasyonunda kalleşlerin vatandaşlarımızı şehit ettiği olayı öne süren Demirtaş, 'barış' çağrısı yaptı.

'Oy ve koltuk kaygısı' yorumu!

Eli kanlı PKK terör örgütünü değil, AK Parti iktidarını hedef alan Demirtaş, "İktidarın siyaset tarzı, akıldışılığın bile sınırlarını çoktan aştı. Oy ve koltuk kaygısı için yapmadıkları, yapmayacakları hiçbir çılgınlık yok maalesef. Ancak siyaset kurumunun ve devletin, bu akıl tutulmasına tümden teslim olmaması gerekiyor." dedi.

'Kesin ve kalıcı barış'

Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla 37 vatandaşımızın ölümüne sebep olan Demirtaş 'barış' söylemi geliştirdi:

"Bunca yıkımın ortasında, barış umutlarını diri tutacak samimi ve ciddi bir iradenin ortaya konulmasına ihtiyaç var. Analar, babalar evlatlarını ağaçtan toplamıyorlar. Türk’üyle, Kürt’üyle halen canımızdan can gidiyor, kahroluyoruz. Silahı ve şiddeti çözüm yöntemi olarak görmek yerine demokratik siyaseti esas almamız gerekir. Demokratik siyasetten vazgeçilemez. Sorumluluk sahibi siyasetçiler kesin ve kalıcı çözümün alt yapısını, zaman kaybetmeden oluşturmak zorundadır."

Elinde tuttuğu rehineleri katleden alçakları görmezden gelen Demirtaş, barış çağrısı üzerinden de iktidarı hedef aldı:

"Gelin görün ki, iktidarın bir barış arayışı söz konusu değil. Hatta barışın iktidarın işine gelmediği net olarak anlaşılıyor. Ancak durum böyledir diye ölümlere sessiz kalmak, ölümleri seyretmek de insanlığımızdan kaybettirir. Evlatlarımız için, acı çeken ana babalarımızın hatırı için, birlikte yaşam iradesinin daha fazla yara almaması için, demokratik ve barışçıl bir çözüme fırsat sağlayabilmek için muhalefete büyük bir sorumluluk düşüyor. Bugüne kadar ana muhalefetten tüm muhalefet partilerine değin çözüm için isabetli birçok açıklama yapıldı. Fakat bu açıklamalarla paralel olarak ne yazık ki somut adımlar atılamadı. Acılar, ölümler devam mı edecek yoksa barış için herkes elini somut adımlar atarak taşın altına koyacak mı? Kanımca, barışımız için daha cesur olmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor. Bu doğrultuda somut politikalar üretmek için daha fazla geç kalınmamalı. Barış yanlısı tüm çevreler gecikmeksizin bir araya gelerek ortak akılla siyasi bir çözüm projesi üretmeli ve bunu topluma açıklamalıdır."