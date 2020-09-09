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Dünya Koalisyon güçlerine Irak'ta bombalı saldırı
Dünya

Koalisyon güçlerine Irak'ta bombalı saldırı

Irak'ta DEAŞ karşıtı koalisyona lojistik destek sağlayan araçlara bombalı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 00:12:00 -
Koalisyon güçlerine Irak'ta bombalı saldırı

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine maleme getiren 2 TIR'a bombalı saldırı düzenlendi. Irak makamları tarafından yapılan açıklamada, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu TIRlara eşlik eden Irak ordusuna bağlı Acil Müdahale Birliğinden 1 askerin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bu saldırının ardından Bağdat'ta da bir saldırı düzenlendi. Irak Medya Güvenlik Ağı, Bağdat’ın kuzeyindeki el-Nibai bölgesinde koalisyon güçlerine destek sağlan bir TIR'ın geçişi sırasında daha önce yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığı açıklanıd. Verilen bilgiye göre, TIR'a eşlik eden Iraklı güvenlik güçlerinden 1 kişi ile tır şoförünün yaralandığı belirtildi. İçsavaşın eşiğindeki Irak’ta son aylarda koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırları hedef alan saldırılar büyük bir artış gösterdi.

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