Koalisyon güçleri Münbiç ve Kobani’den de çekiliyor! ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, PKK’nın yan oluşumu SDG’ye, Münbiç ve Kobani’den çekileceklerini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre, koalisyon güçleri, terör örgütü PKK’nın yan oluşumu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) Kobani ve Münbiç'teki askeri üslerden çekileceklerini bildirdi. Marbutahaber'de yer alan habere göre koalisyon güçleri, Münbiç’in ardından Kobani kırsalında yer alan Hurrab Eşk üssünden de çekilecek. Pentagon'un çekilme kararı ABD Savunma Bakanı Mark Esper bugün, Suriye'den çekilme kararını Donald Trump'ın verdiğini açıkladı. Esper, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyinden 1000 askeri çekeceklerini bildirdi. Pentagon tüm dünyaya duyurdu: 1000 askerimizi çekiyoruz

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