0553 313 94 23

Koalisyon güçleri Münbiç ve Kobani’den de çekiliyor!

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, PKK’nın yan oluşumu SDG’ye, Münbiç ve Kobani’den çekileceklerini bildirdi.

13 Ekim 2019 Pazar 17:11
Koalisyon güçleri Münbiç ve Kobani’den de çekiliyor!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre, koalisyon güçleri, terör örgütü PKK’nın yan oluşumu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) Kobani ve Münbiç'teki askeri üslerden çekileceklerini bildirdi.

Marbutahaber'de yer alan habere göre koalisyon güçleri, Münbiç’in ardından Kobani kırsalında yer alan Hurrab Eşk üssünden de çekilecek.

Pentagon'un çekilme kararı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper bugün, Suriye'den çekilme kararını Donald Trump'ın verdiğini açıkladı. Esper, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyinden 1000 askeri çekeceklerini bildirdi.

Pentagon tüm dünyaya duyurdu: 1000 askerimizi çekiyoruz

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 17:11
  1. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi
  2. Münbiç
  3. Kobani
  4. koalisyon güçleri

YORUM YAZ

  • HaticeHatice1 sa önce
    Bunlarin geri cekilmesi beni kaygilandiriyor kafire guvenilmez

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

500 asker ile yola çıktılar! Türkiye'nin yanında yer alacaklar
  1. 500 asker ile yola çıktılar!..
  2. Yeniakit.com.tr’ye konuşan TBB Başkanı..
  3. Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'nın..
  4. Suudi Arabistan'a ait uçak düşürüldü!..
  5. Genç evlilik mağdurlarına müjde! Tüm..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatta..
  7. Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırım..
  8. Formula 1 2019 hangi ülkelerde..
  9. Formula 1 2019 hangi kanalda..
  10. Koalisyon güçleri Münbiç ve Kobani’den..
  11. Formula 1 2019 ne zaman? 2019 formula..
  12. Çin'de Zulüm Bitmiyor! Canlılar..
  13. Artistik Cimnastik dalında dünya..
  14. Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
  15. Umaç helvası nedir, nasıl yapılır?
  16. Türkiye'yi kınamışlardı! Bugün savaş..
  17. PKK'ya Türk hacker şoku!
  18. Oyun oynayan minik çocuk dehşeti yaşadı
  19. Tanklar Telabyad’a girmek için bekliyor
  20. Rakka'da hain plan! Yangın çıkartıp..
  21. Arıcı kıyafeti giyip çıkardılar...
  22. ABD Savunma Bakanlığı: Trump'ın..
  23. Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın..
  24. Putin'den çarpıcı çıkış! Devlet..
  25. Trump'tan harekat ile ilgili yeni..
  26. YPG'nin lojistik faaliyet yürüttüğü M4..
  27. Hatay'da feci orman yangını!
  28. Pentagon tüm dünyaya duyurdu: 1000..
  29. 70 ekran televizyon 4 yaşındaki..
  30. İstanbul'da hareketli anlar! Markete..
Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'

Günün Karikatürü

13 Ekim 2019
Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
“Türkiye öldürdü” dedikleri çocuk daha fazla dayanamayınca rezil oldular!
“Türkiye öldürdü” dedikleri çocuk daha fazla dayanamayınca rezil oldular!