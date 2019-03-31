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Knot: Euro bölgesi yılın ikinci yarısında toparlanacak

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Klaas Knot euro bölgesi ekonomisinin, yılın ikinci yarısı için daha fazla toparlanma sinyali verdiğine dikkat çekti.

31 Mart 2019 Pazar 17:07
Knot: Euro bölgesi yılın ikinci yarısında toparlanacak

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Klaas Knot euro bölgesi ekonomisinin, yılın ilk çeyreğindeki zayıf verilere rağmen, yılın ikinci yarısı için daha fazla toparlanma sinyali verdiğine dikkat çekti.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Klaas Knot, kriz sonrası önlemler arasında faiz indirimi olabileceğini ima ederek, Bir soğuma dönemine girdiğimiz ortada, ancak bir ekonomik gerileme ya da bir kriz yok dedi ve büyümenin en büyük göstergelerinin ücretler ve talepteki artış olduğunu söyledi. Knot, Brexit konusuna değinerek, piyasaların halen anlaşmasız bir Brexitin sonuçlarına hazır olmadığını ekledi.

 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:07
  1. Hollanda Merkez Bankası Başkanı
  2. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Klaas Knot

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