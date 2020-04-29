KMÜ öğrencilerinin projesi Teknofest’te ön elemeyi geçti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği proje, Tükiye’nin en büyük teknoloji yarışmalarından Teknofest’te ön elemeyi geçen başvurular arasında yer aldı.

Bu yıl 22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde yarışacak projeler için ön değerlendirme sonuçları açıklanmaya başladı. Toplam 23 farklı kategorinin yer aldığı ve rekor seviyede başvurunun yapıldığı Teknofest’te Tarım Teknolojileri Yarışması kategorisinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı proje, ön elemeyi geçerek Teknofest’te yarışma hakkı elde etti.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Mert Ekmekçi’nin takım kaptanı olduğu ve Mohammed Hasib Azim, Volkan Sarıkaya, Halime Uncuoğlu ve Durmuş Selim Akın’ın da takım üyelerini oluşturduğu projenin akademik danışmanlığını ise Dr. Öğretim Üyesi Kadir Sabancı ve Araştırma Görevlisi M. Fatih Arslan üstlendi. Görüntü İşleme Tabanlı Otomatik Yemleme Sistemi konulu proje, hayvanların doğru miktarda ve rasyonda, doğru zamanda yem yoluna eşit ve istenildiği kadar dağıtılması ve bunun insan eli değmeden yapılmasını hedefliyor. Projeye göre görüntü işleme yöntemi ile günün belirli saatlerinde yem miktarı belirlenerek gerekli ise yem dağıtma ve itme işlemi yapılacak. Proje ile çiftçilerin hayatının kolaylaştırılması, işletmenin karlılığının artırılması ve hayvanların rahatlığının temin edilmesi amaçlanıyor.

SIRIUS adlı KMÜ öğrenci takımının hazırladığı Görüntü İşleme Tabanlı Otomatik Yemleme Sistemi konulu projeye Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Üner, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kayabaşı ve PTTO Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selami Balcı da destek veriyor.