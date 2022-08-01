Klozet ve lavabodaki sarı lekeler nasıl çıkar? Kireç, tortulara ve kahverengi lekelere kökünden çözüm

Klozetteki kir eğer temizlenmezse kireç haline dönüşür ve sarı lekelerin temizlemesi hayli zorlaşır. Bu yüzden işimizi sağlama almak için sık sık klozet temizliğine önem vermeliyiz. Peki, lavabo ve klozette sarı leke neden olur, lavabo ve tuvaletteki sarı lekeler nasıl çıkarılır?

Lavabo ve Klozetteki Sarı Lekelerin Nedeni Nedir?

Lavabo ve klozette sarı leke neden olur, tuvaletteki sarı lekeler nasıl çıkar diye merak ediyor olabilirsiniz. Lavabo ve klozetteki sarı lekelerin genellikle iki sebebi vardır: sert su ve yağlar.

Lavabo ve klozetteki sarı lekelerin başlıca nedeni sert sudur.

Peki, sert su nedir?

Sert su; yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum mineralleri içeren sudur. Eğer musluk suyunuz sertse, muhtemelen doğru temizlik ürünlerini kullanmadığınız sürece banyo ve tuvaletinizdeki sarı su lekesi oluşmaya devam edecek ve zamanla yer edecektir.

Sarı lekenin ikinci nedeni ise yağlardır. Banyo ve tuvalette, lavabo ve klozete yağ dökülmez diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız… Ancak bir düşünün, elinize, yüzünüze sürdüğünüz yağ bazlı kremler, banyo temizliğinde kullandığınız yağ içeren temizleyiciler, bu sarı lekelerin nedeni olabilir mi? Cevabımız; evet! Peki, çözüm ne olabilir? Çözüm doğru temizlik ürünü kullanarak düzenli temizlik yapmak.

Klozetteki Sarı Lekeler Nasıl Temizlenir?

Sert su sebebiyle klozet ve alaturka tuvaletinizde sarı lekelenmeler meydana gelmiş olabilir. İşte, 4 ayrı yöntemle adım adım sarı leke temizliği!

Bunun için 4 ayrı yöntemimiz var siz hangisini isterseniz onu tercih edebilirsiniz hepsi etkili ve klozetinizi pırıl pırıl yapacaktır. Ben evinizde hangi malzemeler varsa o yöntemi denemenizi tavsiye ederim.

1.Beyaz Sirke

Klozet suyunu boşalttıktan sonra içine 2 bardak beyaz sirke koyun. 15 dakika hiç dokunmayın sirke o bölgenin içine iyice işleyecektir. Daha sonra tuvalet fırçasıyla kireçlenmiş bölgeyi fırçalayın ve sifonu çekin.

2. Karbonat ve Limon Suyu

Klozetin suyunu boşaltıyoruz kireçli bölgeye bol miktarda karbonat dökün ve 15 dakika dokunmayın. Daha sonra limon suyunu karbonatlı bölgelere dökün ve klozet fırçasıyla ovun ve sifonu çekin. Haftada 2 kez bu yöntemi uyguladığınızda klozetinizin pırıl olur.

3. Kola

Ve yine klozetin suyunu boşaltıyoruz. 2.5 litre kolayı klozetin içine boşaltıyoruz. 1 saat bekledikten sonra sifonu çekebilirsiniz. İşlemimiz bu kadar basit.

4. Tuz Ruhu

yöntem oldukça etkilidir klozetin suyunuzu boşaltın, içine tuz ruhu dökün ve 5 dakika kadar bekleyin. Diğer yöntemler gibi fazla beklemenize gerek yok tuz ruhu oldukça etkilidir. 5 dakikanın sonunda sifonu çekin işte bu kadar.

Bu işlemi uygularken maske ve eldiven takmanız sizin faydanıza olur.