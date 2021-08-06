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Sağlık Klima çarpmasının belirtileri nelerdir?
Sağlık

Klima çarpmasının belirtileri nelerdir?

Yaz aylarının bunaltıcı sıcakları devam ediyor. Bu sıcaklar devam ederken her insan farklı şekillerde sıcaklara karşı koyuyor. Bazıları insanlar ise klima kullanıyor. Ev ve işyerinde klima kullanan kişiler klima çarpmasının belirtilerini araştırıyor. Peki, Klima çarpmasının belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-08-06 20:48:00 -
Klima çarpmasının belirtileri nelerdir?

Klimalar soğuk veya sıcak havalarda kullandığımız aletlerdir. Klima genellikle yazın serinlemek amacıyla çokça kullanılır. Ama yoğun klima kullanımında vücutta bazı ağrılar oluşur. O ağrılara halk dilinde klima çarpması denir. Peki, Klima çarpmasının belirtileri nelerdir? İşte merak edilen haberin devamı…

Klima çarpmasının belirtileri nelerdir?

1-Boyun, kol, sırt gibi vücudun bir ya da birden fazla noktasında görülebilen kas ağrıları

2-Göğüs ağrısı

3-Boğaz ağrısı

4-Burun tıkanıklığı, nefes almakta zorlanma gibi solunum yolu sorunları

5-Yüksek ateş

6-Şiddetli baş ağrısı

7-Vücut direncinin düşmesi nedeniyle halsizlik hissedilmesi

8-Mide bulantısı

9-Kusma

10-Cilt kuruluğu

 

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