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Klima bomba gibi patladı! Ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'da 13 ay önce satın alınan klima patladı. Patlama sonrası evdekiler neye uğradığını şaşırırken ev kullanılamaz hale geldi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:47
Klima bomba gibi patladı! Ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Çine ilçesinde, çalışır haldeki klimanın patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

ÖNCE İÇ ÜNİTESİ, ARDINDAN MOTOR KISMI PATLADI

Olay, geçtiğimiz hafta Çine ilçesine bağlı kırsal Mutaflar Mahallesinde yaşayan Muhsin Mersin'in evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muhsin Mersin olmadığı sırada öğlen sıcağından bunalan çocukları, serinlemek için daha 13 ay önce satın aldıkları klimayı çalıştırdı. Bir süre çalışan klimanın önce iç ünitesi, saniyeler sonra ise evin dışında bulunan motor kısmı büyük bir gürültüyle patladı.

ALEVLER EVİN TAMAMINI SARDI

Klimadaki gazın parlamasıyla birlikte alevler bir anda evin tamamını sardı. Patlamayla birlikte evdeki odalardan birisinin duvarı yıkılırken; tavan ve sıvalarda da dökülmeler oldu. İtfaiye ekipleri ve çevre sakinlerinin müdahale ettiği yangında, evdeki tüm oda ve eşyalar kullanılmaz hale geldi. İçeride bulunan çocukların son anda dışarı çıkmayı başardığı yangında, evde büyük maddi hasar oluştu.

 

YETKİLİLER KABUL ETMİYOR

Yeni aldığı klimanın köyün birçok noktasında duyulan bir gürültüyle patlamış olduğunu belirten Muhsin Mersin, evde yaklaşık 50 bin liralık hasar oluştuğunu ve bu hasarı giderebilmek için evi tamamen yenilemeye başladıklarını söyledi.

İtfaiye ve jandarma kayıtlarında yangının çıkış nedeninin klima patlaması olarak yer aldığını savunan Mersin, ancak daha 11 ay daha garantisi bulunan firma yetkililerinin bunu kabul etmediğini ifade etti. Yangında can kaybı olmaması nedeniyle teselli olduklarını kaydeden Mersin, oluşan zararı kendi imkanlarıyla gidermesinin zor olduğunu ve bu yüzden gerekirse hukuki yollardan hakkını arayacağını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:47
  1. Mersin
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