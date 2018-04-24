Klima alırken dikkat edilmesi gerekenler

Yaz aylarının gelmesiyle tüm evlerin ihtiyacı haline gelen klimalar, harcadığı enerji ve elektrik nedeniyle faturanızın yükselmesine neden olabilir. Fakat klima alırken dikkat edeceğiniz birkaç özellik sayesinde faturanızın düşmesini sağlayabilirsiniz.

İşte klima alırken dikkat etmeniz gerekenler:

- Klimayı aldığınız markanın satın alım ve sonrası hizmetlerini öğrenmelisiniz. Klimayı aldıktan sonra yaşanan sorunlarda acil müdahale edebilecek bir servisin olmasına dikkat etmelisiniz.

- Klimayı seçmeden ideal konfor için yetkili servis teknisyeninden yardım alabilirsiniz. Mekanının ihtiyacına uygun klima almak için, önce evinizin ihtiyacı olan klimayı öğrenmelisiniz.

- Inverter teknolojisine sahip klimalar hem ısıtmada hem de soğutmada daha verimlidir. Aldığınız klimanın bu teknolojiye sahip olmasına özen göstermelisiniz.

- Klimanızın kapasitesi odanın ihtiyacından daha az ise klima gereğinden fazla enerji üretir. Bu nedenle eviniz büyükse salon tipi klima, küçükse split tipi klima tercih etmelisiniz.

yasemin.com'un haberine göre...