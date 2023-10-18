Klasik bankacılığa meydan okuyor. 3.6 milyar kişi kullanıcı olacak

Bankacılık ve finansta kuralları artık tüketicilerin belirlediği günümüzde sektörün de hizmet kalitesini artırmak ve sadece mobil çözümler sunmaktan çok daha fazlasını vadetmesi bekleniyor. Finansal teknoloji şirketleri bankacılık sektörünün yönünü çizerken bu süreçte ise neobankların rolü dikkat çekiyor. Yapılan birçok araştırmaya göre 2024'e kadar online bankacılık ve finans hizmetlerini kullananların sayısının 3,6 milyarı aşacağına dikkat çeken MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, finteklerin ise gelirlerinin altı kat artarak 1,5 trilyon dolara ulaşması ve tüm bankacılık değerlemelerinin dörtte birini temsil etmesinin beklendiğini vurguladı.

Klasik bankacılık bitiyor mu?

Geleneksel finans kuruluşları, mevcut geleneksel tarzları değiştirmeye, operasyonlarını dijital dönüşüme uyumlu hale getirmeye çalışırken, son yıllarda dünyada ortaya çıkan neobanklar iş modellerini müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Bu durum, geleneksel bankalara göre neobanklara önemli bir hız ve çeviklik sunuyor. Gelenekselleşen iş yapış biçimlerini farklı bir şekle uyarlamaktansa, sıfırdan kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillendirmek daha kolay ve hızlı bir yol olarak öne çıkıyor. Bu durum da finansal teknoloji şirketlerine rekabette ciddi avantajlar kazandırıyor.

Finteklerin geliri katlanıyor

Tahminlere göre tüm dünyadaki finteklerin gelirlerinin 2030 yılına kadar altı kat artarak 1,5 trilyon dolara ulaşması ve tüm bankacılık değerlemelerinin dörtte birini temsil etmesi bekleniyor. 2024 yılına kadar online bankacılık ve finans hizmetlerini kullananların sayısının 3,6 milyarı aşacak olmasında da finansal teknoloji şirketlerinin payı büyük.

MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya “Önümüzdeki dönemde rekabetin müşteri deneyiminde yaşanacağı bir gerçek. Pek çok geleneksel finans kuruluşu, dijital dönüşümleri sırasında müşteri deneyimine öncelik vererek tasarladıkları çözümleri rahatlık, güvenlik ve konfor üzerine kurmaya çalışıyorlar." dedi.