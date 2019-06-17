Klasik Araç Festivali-2

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından 28–30 Haziran 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde bu yıl 2’nci kez düzenlenecek “Klasik Araç Festivali’nde’’ Yeşilçam rüzgarı esecek. Beyazperde’de oyuncular kadar onların kullandıkları otomobiller de büyük hayran kitlesi edinmişti. Ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak birbirinden değerli klasik otomobiller ile fuar alanı çevresinde de sürüş imkanının sunulacağı 3 gün sürecek festivalin bilet fiyatları günlük 15 TL’den başlıyor. Biletler biletix.com ve etkinlik günleri kapı girişlerinden temin edilebilecek.