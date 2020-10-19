KKTC’nin yeni reisi Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk, dün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gitti. Sabah saat 08.00’den itibaren sandığa giderek oy kullanan Kıbrıs Türk halkı, gelecek 5 yıl için Türkiye’nin de desteklediği ve yakın ilişki içinde bulunduğu mevcut Başbakan Ersin Tatar’ı seçti. 11 adayın yarıştığı 11 Ekim’de yapılan seçimin ilk turunda oyların yüzde 32,34’ünü alarak birinci olan Tatar dün, rakibi Mustafa Akıncı karşısında oyların yüzde 51.74’ünü alarak zaferini ilan etti. İlk turda oyların yüzde 29,80’ini alarak ikinci olan mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın oyları ise yüzde 48, 26’da kaldı.



Kazanan Kıbrıs halkı oldu



Türkiye’nin desteklediği bir politika yürüten ve bağımsız bir KKTC için çalışan Tatar, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dilerken, kazananın Kıbrıs halkı olduğunu söyledi.



İlk turda yüzde 57 olarak gerçekleşen seçime katılım oranı bu defa yüzde 62 civarında olurken Tatar’ın kazanması sonrası Ulusal Birlik Partisi (UBP) kutlamalar yaptı.



Rumlarla birleşmeden yana tavır alan ve Türkiye’yi karalayan ifadeler kullanan Akıncı, kaybettiği seçim sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı.