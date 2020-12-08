KKTC'nin yeni başbakanı belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Hamza Ersan Saner 42. Hükümeti kurarak Başbakanlık koltuğuna oturuyor.

Yeni kurulan hükümette Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yer aldı. UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP-YDP-DP hükümet protokolünü önce UBP Parti Meclisine sundu. Parti Meclisinden alınan onayın ardından UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı Cumhuriyet Meclisinde hükümet protokolünü imzaladı.

Başbakanlık koltuğuna Ersan Saner oturuyor

Burada açıklama yapan müstakbel Başbakan Hamza Ersan Saner, ülkenin içinde bulunduğu şartları çok iyi bildiklerini, bu nedenle özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Saner, "Ülkemiz sağlık, ekonomi ve Kıbrıs konusundaki gelişmeler nedeniyle kritik bir süreçten geçmektedir. Kıbrıs konusunda tam anlamıyla bir dönüm noktasındayız. Atılması gereken adımlar, izlenmesi gereken yeni bir siyaset vardır" dedi.