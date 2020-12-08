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Dünya KKTC'nin yeni başbakanı belli oldu
Dünya

KKTC'nin yeni başbakanı belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) yaklaşık iki ay süren hükümet krizi bugün akşam saatlerinde imzalanan protokol ile son buldu.Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Vekili Hamza Ersan Saner'in yeni bakanlar kurulunu yarın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:38:00 -
KKTC'nin yeni başbakanı belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Hamza Ersan Saner 42. Hükümeti kurarak Başbakanlık koltuğuna oturuyor.

Yeni kurulan hükümette Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yer aldı. UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP-YDP-DP hükümet protokolünü önce UBP Parti Meclisine sundu. Parti Meclisinden alınan onayın ardından UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı Cumhuriyet Meclisinde hükümet protokolünü imzaladı.

Başbakanlık koltuğuna Ersan Saner oturuyor

Burada açıklama yapan müstakbel Başbakan Hamza Ersan Saner, ülkenin içinde bulunduğu şartları çok iyi bildiklerini, bu nedenle özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Saner, "Ülkemiz sağlık, ekonomi ve Kıbrıs konusundaki gelişmeler nedeniyle kritik bir süreçten geçmektedir. Kıbrıs konusunda tam anlamıyla bir dönüm noktasındayız. Atılması gereken adımlar, izlenmesi gereken yeni bir siyaset vardır" dedi.

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Yorumlar

atakan699

kibrisi tebrik ederim, son anda ucurumdamdam döndünüz, yakinda devlet olarak taniyacak dünya sizi, yani sabrin sonu büyük kazanim.
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