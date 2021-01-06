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Dünya KKTC'nin nüfusu belli oldu
Dünya

KKTC'nin nüfusu belli oldu

"Yavru Vatan" olarak bilinen KKTC'nin nüfus sayısının 382 bin 230 olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 16:16:00 -
KKTC'nin nüfusu belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, (KKTC) uzun zamandır tartışma konusu haline gelen nüfus sayısı 382 bin 230 olduğu açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, (KKTC) tartışmalara neden olan nüfus sayısı açıklandı.

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, "ülke nüfusu bilinmiyor" söyleminin gerçeklere dayanmadığını ifade ederek, ülke nüfusunun 2019 yılı itibarı ile 382 bin 230 olduğunu söyledi.

Öksüzoğlu, nüfusu yüzde beşlik yanılma payı ile bildiklerini kaydederek, "nüfus bilinmiyor" söyleminin popülist bir yaklaşım olduğuna da dikkat çekti.

 

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