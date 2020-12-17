KKTC’nin ilk işi Maraş’ı dünyaya anlatmak

Başbakan Saner, burada yaptığı konuşmada “Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hükümetimizin en önemli önceliği, ülke ekonomisini düzenleyip ileriye taşımak olacaktır. Özellikle yapımı tamamlanan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin randımanlı bir şekilde devreye girmesi için yapılan çalışmalar tamamlanacaktır” dedi. Ana vatan Türkiye ile ilişkilere ve Kapalı Maraş’ın açılmasına da değinen Saner, şöyle devam etti: “Önceliğimiz, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sonuçlandırılıp imzalamak olacaktır. Geçtiğimiz ekim ayında açılan Kapalı Maraş’a dair uluslararası hukuk çerçevesinde atılacak adımlar konusunda belirlenen devlet politikası, Cumhurbaşkanlığı ve ana vatan Türkiye ile birlikte ileriye götürülecek ve aktif diplomasi anlayışıyla her platformda ilgili çevrelere anlatılacak.”