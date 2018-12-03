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KKTC'li vekil kırbaç fotoğrafı paylaştı, ada karıştı!

KKTC'de iktidarda bulunan Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı kırbaç fotoğrafı, olay oldu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:22
KKTC'li vekil kırbaç fotoğrafı paylaştı, ada karıştı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanan şiddet olaylarına sosyal medyadan yayınladığı 'beyzbol sopası' ile tepki gösteren iktidar Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bu kez kırbaç ile gündeme geldi. Manavoğlu, sosyal medya hesabında eline aldığı kırbacı; 'KKTC’nin selameti için belli bir süre kullanılması gereken alet' notuyla paylaştı.

Renkli kişiliğiyle öne çıkan bir isim olan Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Manavoğlu, ülkede son dönemde yaşanan şiddet olaylarını beyzbol sopasıyla protesto ettti. Manavoğlu, sosyal medyadan aracında taşıdığı beyzbol sopasının fotoğrafını paylaşarak, 'Evet, önlemimi aldım. Kış geldi, günler kısaldı. Gittiğim yerlerde daha güvende olmak için önlemimi aldım' diye yazdı.

Ülkede son dönemde yaşanan şiddet olaylarını protesto ettiğini belirten Manavoğlu, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Manavoğlu, 'Eğer bu gidişi tersine çevirecek önlemleri hızlandırmazsak bir sonraki adım, vatandaşın kendi adaletini kendinin uygulaması olacak' dedi.

'Et de ellerinde satır da'

Manavoğlu, sosyal medyada ve ülkede gündem oluşturan 'beyzbol sopası' ardından bu kez 'kırbaç' ile gündeme geldi. Eline aldığı 'kırbaç'ın fotoğrafını paylaşan KKTC'li vekil, not olarak da; "KKTC’nin selameti için belli bir süre kullanılması gereken alet" yazdı. Manavoğlu'nun bu paylaşımı gündem oldu. Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, paylaşıma, "Bazı milletvekilleri hükümette olduklarını unutuyor" diye tepki gösterdi. "Bir gün sopa gösteriyorlar bir gün kırbaç" şeklinde konuşan Öztürk, "Et de ellerinde satır da. Gerekli önlemleri ve tedbirleri alacaklarsa alsınlar, alamayacaklarsa devletle dalga geçer gibi sopa ve kırbaç göstermesinler" dedi.

'Silkelenmemiz gerekiyor'

Tepkiler üzerine DHA'ya açıklamalar yapan Manavoğlu, "Ülkede herkes hayali bir dünyada yaşıyor. Sosyal medyadan bir ahkam kesme var. Herkes aklını başına almalı" dedi. Ülkede iyi de yapılsa kötü de yapılsa eleştirildiğini kaydeden Manavoğlu, "Ülke olarak silkelenmeliyiz. Kendimizi sorgulamalıyız. İyice düşünmeliyiz. Bu gidiş iyi bir gidiş değil" diye konuştu.

Ülkede siyaset yapanların toplum çıkarına görev yapması gerektiğini ifade eden Manavoğlu, "Bir siyasetçi korkmadan ülke menfaati için çalışacak. Korkmayacak yeniden seçilemem diye. Partili partisiz hepimiz için geçerli bunlar" dedi. KKTC'li vekil, "Değişim görevi sadece Meclis'e düşmüyor. Cumhurbaşkanı, sendikalar ve tüm toplum olarak sürecin içerisinde olmalıyız" dedi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:22
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)
  2. Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu
  3. kırbaç fotoğrafı

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