KKTC'li siyasiler Rum kesiminde camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay'dan konuya ilişkin bilgi aldığını ve Larnaka'daki camiye Bizans bayrağı asıldığını ifade etti.

Akıncı, "Belli ki provokasyondan medet uman birileri var. Leymosun'daki caminin kundaklanma girişiminden sonra bu eylem de küçümsenmemeli ve Rum yönetimi, yapanların peşini bırakmamalıdır." ifadesini kullandı.

"Rum yönetimini İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum"

Başbakan Ersin Tatar da Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rum kesiminin Tuzla köyündeki camiye Bizans bayrağının asılmasını kınadı.

Rum kesiminde son bir haftada ikinci kez camilere yönelik tahrikler yapılmasının olağan karşılanamayacağını ve geçiştirilemez olduğunu vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor, Rum yönetimini derhal İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum."

Tatar, suçluların derhal yakalanması ve gereken önlemlerin alınması gerektiğine işaret ederek "Bu çağda, hala ırkçı, faşizan eylemlere başvurulması, başvuranlara göz yumulması asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Dolayısı ile Rum yönetimini aklı selim ve uyarılarımızı dikkate almaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gereğinin yapılmasını hassasiyetle talep ediyoruz"

KKTC Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde Larnaka'daki Tuzla Camisi'ne Bizans bayrağı asıldığına dair görüntülü haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizi oldukça üzen konu bilgimize geldikten sonra Religious Track Ofisi aracılığıyla başta Başpiskoposluk olmak üzere yetkililerden konunun takibi ve izahını istedik. İlgili ofis aracılığıyla bize Başpiskoposluğun Larnaka'daki ilgili birimlerinden konunun ciddiyetle araştırılmasını istediği iletildi." ifadelerine yer verildi.

Din İşleri Başkanlığının Rum kesimindeki temsilcisinin durumu yerinde görmek ve incelemek üzere ilgili camiye gönderildiği aktarılan açıklamada, görevlinin camiye vardığında yaptığı inceleme sonrasında asılı bayrağın indirilmiş olduğunu raporladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haber sitelerinde yer alan bu son derece tehlikeli ve çirkin görüntülerin yetkililerce ivedilikle ve ciddiyetle araştırılarak konunun açığa çıkartılmasını ve sonuca bağlı olarak gereğinin yapılmasını hassasiyetle talep ediyoruz."

Rum kesiminde Limasol'da bulunan ve Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne 1 Haziran'da üç molotofkokteyli atılmış ve cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler yazılmıştı.