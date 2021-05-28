KKTC’li akademisyenden bayrak düşmanlarına ayar veren paylaşım!

Yeni Akit/Ankara

Facebook’tan paylaşım yapan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, “Gazimağusa Akkule Surlarına dikilen Türk bayraklarından rahatsız olanlar varmış. Unutmuşlar... 1571’den beri Kıbrıs’ta Türk bayrağı uğruna şehadeti şeref sayan yüce Türk milletinin bir parçasıyız. Ötesi var mı? Türk sancağımız davamızdır. Allah’ın izniyle bu dava bakidir” mesajını verdi. Gözügüzelli’nin Gazimağusa Kalesi’nde nazlı nazlı süzülen Türkiye ve KKTC bayramlarının fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajı çok sayıda beğeni ve destek aldı.

Emete Gözügüzelli kimdir?

Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, 1978’de Lefkoşa’da doğdu. YDÜ Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek şeref diploması ile mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda müzakere süreçlerinde raportör ve ilgili idari işlerde çalıştı. TBMM Uluslararası Parlamenterler Birliği Başkanlığı’nın Danışmanı olarak görevine devam etti. Ayni dönemde İsveç Parlamentosu himayesinde Dışişleri Enstitüsü tarafından düzenlenen “Doğu Akdeniz’in Güvenliği” konusunda eğitime katılarak Kıbrıs konusunda Parlamento üyelerine brifing verdi. Alanı üzerinde yurt dışında ve Türk dünyasında pek çok konferansta konuşmacı olarak yer alan Gözügüzelli, Doktora eğitimini GAÜ’de Uluslararası Deniz Hukuku üzerine yüksek şeref ile tamamladı. Gözügüzelli, GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın Deniz Hukuku ve Enerji Danışmanı olarak çalışmaktadır. Pek çok dergi ve gazetelerde yayınları ve kitapları mevcuttur. İngilizce bilmektedir. Bir çocuk sahibidir.