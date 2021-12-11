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Gündem KKTC'den Rumların o adımına sert tepki: Seyirci kalmayacağız
Gündem

KKTC'den Rumların o adımına sert tepki: Seyirci kalmayacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de 5'inci parselde bulunan hidrokarbon arama sahasını tek taraflı olarak Exxon-Mobil ile Katar Petrolleri şirketler ortaklığına lisans vermesine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 11:40:00 - 2021-12-11 11:45:34
KKTC'den Rumların o adımına sert tepki: Seyirci kalmayacağız

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz’de 5’inci parselde bulunan hidrokarbon arama sahasını tek taraflı olarak Exxon-Mobil ile Katar Petrolleri şirketler ortaklığına lisans vermesine sert tepki gösterdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Exxon-Mobil ve Katar Petrolleri şirketler ortaklığı ile GKRY arasında “Arama ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi” imzalanmasının ve Rum tarafının bu ve benzeri tek yanlı hareketlerinin bölgede kimin gerginlikten yana olduğunu teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bu tek yanlı adımın, Kıbrıs Türk tarafının tüm uyarılarına rağmen, Kıbrıs Türk halkının haklarının açık bir şekilde gasp edilmesi ve Türkiye'nin bölgedeki haklarının yok sayılmasının Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tescili anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, “KKTC ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm yapıcı önerilerini görmezden gelen Rum tarafının, Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki gerginliği daha da tırmandırmaya çalışmasına seyirci kalmamız mümkün değildir. Rum tarafının bu faaliyetlerine devam etmesi karşısında, anavatan Türkiye ile birlikte bölgedeki hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla muhafaza etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerine de yer verildi.

 

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Yorumlar

Aziz

Hani Katar bizim dostumuzdu? Adamlar Rumlar’ın tarafında gaz çıkaracaklar ..? Ne oldu ? Hani Reisiniz Körfez ülkelere diz çöktürmüştü ? Kimin diz çöktüğü belli oluyor
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Yeşilçam

Azerbaycan Özbekistan Kazakistan Kırgızistan ve Türkmenistan da Rumlarla kanka olacak bakalım o zaman hangi tepkiyi vereceksin?
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