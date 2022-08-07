KKTC'den Rum Yönetimine sert cevap: İhtiyacımız yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis'in Maraş konusundaki açıklamalarını yazılı olarak yanıtladı.

Kasulidis'in Maraş konusunda düzenlenen bir etkinlikte, Kıbrıs Rum liderliğinin hedefinin, KKTC'yi ele geçirmek olduğunu açıkça ifşa ettiğini kaydeden Ertuğruloğlu, Rum liderliğinin, Kıbrıs Türk halkını tahakkümü altına almayı amaçlayan bu politikasının, sahte bağlılık gösterdiği "siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm modelinin" denenerek başarısızlıkla sonuçlanmasının yolunu açtığını belirtti.

Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu politika, Kıbrıs Türk halkının Ada'mızda ancak 'azınlık' olarak yaşayabileceğini gösteren sakat anlayışın ürünüdür. Sözde 'ılımlı' bir siyasetçi kabul edilen Kasulidis de diğer tüm Rum siyasi elitler gibi, Kıbrıs konusunun çözümünü Rum devletinin devamında, KKTC'nin ise ortadan kalkmasında görmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince empoze edilen federal çözüm modelini ise bu hedefe ulaşmanın bir aracı olarak kullanmaktadır."

Kasulidis'in, diğer tüm Rum yetkililer gibi Kıbrıs Türk halkını ve onun demokratik yollarla seçtiği temsilcilerini ana vatan Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışmayı da görev haline getirdiğine işaret eden Ertuğruloğlu, bu anlayışın, Kıbrıs Türk halkının yüce Türk ulusunun kopmaz bir parçası olduğunu anlamaktan ne kadar uzak olduğunu da gösterdiğini belirtti.

Ertuğruloğlu, Kasulidis'in açıklamasında sözünü ettiği sözde Rum güven yaratıcı önlemlerinin, Rum egemenliğini KKTC topraklarına yaymayı amaçladığını vurgulayarak, KKTC’nin iki egemen eşit devlet arasında iş birliği önerilerinin ise iki halkın menfaatini öngören yapıcı öneriler olduğunu vurguladı.

Bakan Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Her devlet gibi KKTC de toprakları ve halkını ilgilendiren meselelerde gerekli kararları alır ve uygular. Mülkiyet haklarına mutlak saygı çerçevesinde Maraş konusundaki kararlarımız ve uygulamalarımız da KKTC'nin yetkili organlarının eşgüdümü ile alınmıştır ve aynı şekilde alınmaya devam edilecektir. Kasulidis ve diğer Rum yetkililerin, ülkemizi ilgilendiren konularda tek söz sahibinin KKTC devleti olduğunu anlamalarını ve bu devletin kendilerinin tek muhatabı olduğunu bir an önce hazmetmelerini şiddetle tavsiye ederim.

Eşit kabul edilmeyen taraflar arasındaki görüşmelerin bir sonuca varmadığı tecrübe ile sabittir. Aynı şartlarda bir süreç, Kıbrıs Türk halkını içinde bulunduğu zor şartlara mahkum etmekten başka bir anlam taşımayacaktır. Devletimizin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinin, sonuç alıcı bir sürecin gündeme gelmesinin tek yolu olduğunu yeniden hatırlatmak isterim. Hakimiyetçi ve ırkçı Rum zihniyetinin tavsiyelerine ihtiyacımız yoktur."