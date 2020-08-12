KKTC'den Fransa'ya sert tepki: Barış ortamını tehdit ediyor

Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışmalara başmasının ardından paniğe kapılarak Fransa'ya sığınan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Andreas Papandreou Hava Üssü’ne inen iki Fransız savaş uçağının Akdeniz'de uçuş gerçekleştirmesine izin verdi.

Bu gelişme sonrası KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Güney Kıbrıs ve Fransa'ya çok sert tepki geldi. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı bir tutum izlediğini dile getiren Tatar "Fransa'nın Rumlarla yaptığı anlaşma yok hükmündedir" diye konuştu.

Tatar konuya dair yaptığı açıklamada "Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti adına Fransa ile böyle bir anlaşma imzalayamaz. Kıbrıs'ta üç garantör vardır, biri Türkiye, biri İngiltere biri de Yunanistan. Bu üç garantör ülke dışında bir ülke ile askeri anlaşma yapmak uluslararası hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Oruç Reis'in bölgedeki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve önemsediklerini belirten Tatar, "Denizlerdeki hakimiyet, bir milletin geleceğidir. KKTC ve Türkiye bölgenin en önemli iki aktörüdür. Birlikte hareket etmektedir. Kimse bizleri hafife almasın" diye konuştu.

Fransa'nın büyük bir hata yaptığını sözlerine ekleyen Tatar Fransa ve Rum Yönetimi'nin kabul edilemez hukuk dışı davranışlardan derhal vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy da Fransa'nın Ada'daki barış ortamını tehdit ettiğini belirterek, "Fransa’ya ait iki savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağının Rum kesimindeki Andreas Papandreu Hava Üssü’ne gelmesi kabul edilemez durumdur. Fransa’nın bu adımı Ada’daki barış ve huzura bir tehdittir. Rum yönetimi; aklını başına almalı ve huzuru bozacak adımlardan kaçınmalıdır" şeklinde konuştu.