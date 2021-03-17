KKTC'den flaş Türkiye açıklaması

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya 3 günlük ziyaret çerçevesinde giden Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüştü.

Buradaki görüşmenin ardından Büyükdede, KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı tarafından kabul edildi. Arıklı ve Büyükedede görüşme öncesi ortak basın açıklaması yaptı.

Ziyaret süresince, Büyükdede ile sanayi ve teknoloji konularının görüşüleceği bilgisini aktaran Arıklı, "Ama en önemlisi, ekonomik pakette de yer alan organize sanayi bölgelerinin ıslahı, geliştirilmesi ve ihracata yönelik organize sanayinin kurulabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını konuşacağız. Sonrasında ise bizim Türkiye'ye yapacağımız ziyarette gerekli anlaşmaları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk toplumunun üreten bir toplum olması gerektiğinin altını çizen Arıklı, üretilenin de satılması gerektiğini söyledi. Arıklı "Onun için ihracata büyük önem veriyoruz. İhracata yönelik organize sanayi bölgelerinin kurulması da en büyük hedeflerimizden bir tanesidir." dedi.

İki devletli bir çözümden bahsederken üreten bir toplum olmak gerektiğini ve bu konuda Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vereceğini vurgulayan Arıklı, şunları kaydetti:

"Sanayi bölgeleri için ayrılan para 100 milyon Türk Lirası'nın üzerindedir. Bu ekonomik zorluklar içindeyken ana vatan Türkiye'nin bize bu kadar büyük bir meblağ ayırması gerçekten takdire şayan. Sanayimizin, kalkınmamızın, üreten bir toplum olmamızın önünü açıyorlar. Teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz."

"Bilgilerimizin Kıbrıs'a transfer edilmesi konusunda görev üstlendik"

Büyükdede ise "Kardeş vatanımız Kıbrıs'ın kendine yeter hale gelmesi ve dünyada saygın bir sanayi altyapısına, endüstriyel altyapıya, ticaret altyapısına kavuşabilmesi için bilgilerimizin Kıbrıs'a transfer edilmesi konusunda bir görev üstlendik." diye konuştu.

Türkiye'nin bu aşamaları 40-50 yıl önce geçtiğini vurgulayan Büyükdede, birikmiş tecrübe, imkan ve potansiyellerini KKTC ile paylaşmaktan onur duyacaklarını kaydetti.