KKTC'den BM’ye Maraş cevabı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Kurun gündemi Maraş’tı.

Toplantı sonrası Tatar, Başbakan Ersan Saner ile birlikte kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş konusu ile ilgili kararların uluslararası hukuka uygun alındığını tekrarladı.

Ersin Tatar: Maraş'ın BM’ye devredilmesine asla saygı duymayız

KKTC Cumhurbaşkanı, Maraş'ın, Birleşmiş Milletler'in kontrolüne bırakılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını da vurguladı.

“Maraş KKTC sınırları içindedir. O noktada BM’ye aktarılması gibi yorumlar vardır. Buna asla saygı duymayız çünkü aldıkları bu karar bizi bağlamaz. Bizi bağlayan daha fazla insan haklarıdır. Oradaki eski mal mülk sahipleridir.“

Ersin Tatar, Türkiye’de devam etmekte olan yangınlarla ilgili üzüntüsünü de dile getirdi.